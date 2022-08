“Conozco el problema, no me desentiendo”, dijo Fernández

Horas antes de que se conozca la inflación del mes de julio, que según mediciones privadas será el índice mensual más alto de los últimos 30 años, el presidente Alberto Fernández aseguró que no se desentiende “del problema”.

“Conozco el problema, no me desentiendo, lucho todos los días para ver cómo encontrarle una salida a un problema que además no es solo argentino, es un problema que se ha desatado en todo el mundo”, aseguró el jefe de Estado en la provincia de Chaco, durante un acto que compartió con el gobernador Jorge Capitanich y los ministros Jorge Ferraresi, Juan Zabaleta y Gabriel Katopodis.

La renuncia de Martín Guzmán fue uno de los factores políticos que potenciaron la suba de precios en un contexto local e internacional complejo. Según las proyecciones, la inflación de Julio superará el 7 por ciento. Para encontrar un registro mensual similar hay que retrotraerse al principio de la década del 90, cuando la Argentina empezaba a dejar atrás la hiperinflación del gobierno de Raúl Alfonsín.

