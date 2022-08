Esperan la UIA y la CGT

En las últimas horas se conoció de parte de los principales referentes de la CGT y la UIA la expectativa por una convocatoria que anticipó el ministro de Economía, Sergio Massa, el mismo día en que asumió el cargo. El encuentro fue anunciado para este jueves, pero empresarios y sindicalistas aguardaron en vano por un llamado que nunca se concretó, mientras se multiplicaron las versiones sobre un eventual acuerdo de precios y salarios, y hasta la posibilidad de que se disponga un aumento de suma fija a cambio de la suspensión de las paritarias. Ahora se menciona que la reunión con Massa podría concretarse la semana próxima o quizás la otra, sigue en la nebulosa.

En el mientras tanto, la incertidumbre gano a todos y con ello cierto nerviosismo. En la primera línea de la CGT pareció esfumarse de a poco el optimismo con el que recibieron el desembarco de Massa en el Gobierno.

Según declaraciones off the record efectuadas por dirigentes sindicales en Clarín, se le endilga a los integrantes del Gobierno que “se largaron a tirar temas y anuncios, y generaron un estado de ansiedad que ahora no pueden contener” y que “se acumula malestar porque pasan los días”.

Asimismo, el diario metropolitano consignó que “la misma especulación forma parte de las conversaciones que intercambian entre la conducción de la Unión Industrial”.

(JML)