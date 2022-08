Triunfos de Argentina en el mundial de hockey máster

La selección femenina de hockey, con la presencia de la jugadora correntina Estelita Ayala, tuvo un debut triunfal ayer en su presentación en el Mundial Máster (+35 años), que se desarrolla en Nottingham (Inglaterra). El combinado nacional, que forma parete del grupo A de la competencia internacional, derrotó a India por 12 a 0.

Los goles del elenco argentino los hicieron María Agustina Correa (5), Gisele Céspedes Cáceres (3), María Laura Cerfoglio (2), María Natalia González Ruzo e Ingrid Hoffmann.

“Hacia mucho calor. Se hacía rotaciones y cambios constantes”, le comentó la jugadora correntina a El Litoral desde Inglaterra. “Fue lindo el partido. Aplicamos lo que entrenamos en cuanto a salidas, por ejemplo, y en córner cortos” agregó Ayala. “Estaba pesada la cancha por el calor y encima no tenia agua. No pude hacer gol, me pegaban y empujaban. Así conseguía faltas”, describió acerca de su actuación la correntina de 38 años.

En la previa del debut Ayala describió cómo fueron sus sensaciones: “Mucha ansiedad previo al partido y algo de nervios, común para iniciar un torneo, pero después del primer gol fue como un respiro”, admitió. “A partir del primer gol, el equipo se adelanto, el director técnico (Lautaro Alejo La Grottería Liste) nos pidió agresividad. Marcar fuerte, molestar al rival, que no pueda jugar cómodo”, comentó quien cumplió funciones en la punta izquierda del ataque.

La participación del combinado femenino en suelo británico continuará hoy a las 15 cuando se enfrente con el representativo de Escocia, que ayer superó al seleccionado de Francia por 5 a 0.

Y en el restante juego disputado ayer por el grupo A de la competencia, Inglaterra superó a Gales por 3 a 1.

Victoria de ellos

En Nottingham también compite el seleccionado de caballeros de mayores de 40 años. En su segunda presentación fue triunfo sobre Italia por 8 a 0. Aquí se desempeña el jugador correntino Pedro Pablo Almirón.

Los goles de la victoria frente al combinado europeo fueron anotados por Nicolás Fornella Lucca (3), Javier Pérez, Juan Pablo Zucca, Mario César Domínguez, Andrés Labourt y Javier Vallejos Martínez.

La tercera presentación del combinado de caballeros será hoy a las 13 (hora de Argentina) ante Escocia, que viene de perder en sus dos juegos.