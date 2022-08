La China Suárez y Rusherking, a puro fuego tras los rumores de crisis

Aunque desde hacía unos días circulaban rumores de que la China Suárez y Rusherking estaban atravesando su primera crisis de pareja, no tardaron en negarla al intercambiar románticos mensajes en las redes. Y ahora parece que preparan un sábado a la noche, juntos y disfrutando de su amor.

La actriz compartió un video en las stories de Instagram del trapero preparando con esmero unos leños en una chimenea, imágenes que acompañó solo con el emoji de un corazón, dejando en claro una vez más que su relación marcha a la perfección.

Por su parte, el ex de María Becerra replicó el video de la ex de Benjamín Vicuña y le puso humor. “Perfeccionando la técnica”, escribió, sobre el trabajo que le cuesta prender el hogar de la actriz.

LA CHINA SUÁREZ Y RUSHERKING DESMINTIERON SU SEPARACIÓN

La apasionada relación que desde hace meses viven la China Suárez (30) y Rusherking (22) atraviesa rumores de crisis luego de que trascendiera una dura frase que el santiagueño habría dicho sobre el carácter de la ex de Benjamín Vicuña.

En Intrusos. Maite Peñoñori mandó al frente al cantante luego de que se hubiera filtrado que durante la grabación de un tema con los integrantes de La K´onga él habría asegurado que la China “lo tiene cansado”.

"Sus textuales: 'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'", reveló Maite.

