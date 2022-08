Un joven saladeño necesita operarse y le robaron una urna solidaria. Antonio, vive en la Primera Sección Lomas, debe reunir $1.500.000 pesos, ya que posee diparesia espástica. Realiza acciones a beneficio en su localidad y posee urnas solidarias en la zona.

Además de lo realizado por el joven de 22 años (como venta de comidas y campeonatos deportivos), él y su familia habían colocado urnas en la puerta de los supermercados. “Estaba en un supermercado de Saladas y desde el arranque de la campaña lo habíamos dejado en los distintos comercios. Yo señalé que solamente tengo que pasar a buscar yo y un día me fui a un comercio y el muchacho encargado me contó que buscó por todos lados y no encontró”, sostuvo a Radio Sudamericana.

“No se sabe qué pasó con esa urna. Yo nuevamente me fui y los chicos tuvieron el gran corazón de ayudarme. Los trabajadores me regalaron $6.000”, destacó el joven.

“La verdad es que estoy muy agradecido y doy las gracias porque ellos tampoco saben qué pasó con mi urna y me ayudaron”, contó. En total son cinco urnas distribuidas en comercios de la localidad, según detalló.

“Estoy muy contento porque muchos comercios me ayudaron. Hasta ahora se pudieron recaudar $7.200 en los otros supermercados. Es un buen número”, destacó. En total ya lleva recaudado $892 mil desde el inicio de su campaña.

Para ayudar a Antonio es posible comunicarse al 3782-559-166.

(BDC)