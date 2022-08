Las demoras en la autovía de ruta 12 generan temor por falta de seguridad y señalización

Las demoras en las obras en la autovía sobre la ruta 12 de Corrientes generan en los vecinos temor por la falta de seguridad y la escasa señalización en la zona. El proceso de ejecución se encuentra en un 55 % desde fines de julio, informaron fuentes oficiales.

Hasta el momento, se intervinieron 13 kilómetros de doble calzada central y colectoras con tres pasos sobre nivel, dos pasos bajo nivel, dos rotondas, tres accesos, un puente sobre un arroyo, dos puentes peatonales, pluviales, iluminación, entre otras labores, por lo que la Autovía Travesía Urbana se encuentra a más de la mitad de su ejecución.

Desde fines de julio, no hubo reportes de avance de las obras en la autovía. En ese sentido, en el acceso a Santa Ana se instalaron pilotes, vigas, prelozas y hormigón. Ahora, se realiza un muro armado para el comienzo de la construcción de un terraplén que pasará por arriba de la futura ruta que se hará.

“La calzada central se va a elevar y va a pasar por ese lugar la ruta nacional 12 , por debajo van a conectarse los accesos de Perichón y Santa Ana”, indicó Daniel Flores, director de Vialidad Nacional Corrientes.

“En el lugar se arma un muro para el terraplén y el movimiento de tierra que se está haciendo tiene que ver con eso. Se levantarán por capas para que, después de hacer la cinta asfáltica, se corone la futura calzada central y de esa manera tener liberadas las colectoras. La idea es que por ahí solo circulen usuarios de la zona”, aseguró Flores a El Litoral.

Además, comentó que en el programa está estipulado un tiempo de cuatro meses para la finalización de los trabajos en el acceso a Santa Ana. “Debido a que hay modificaciones puede haber un tiempo adicional que se puede agregar si es necesario”, dijo.

“En ese lugar en particular, no hay complicaciones en cuanto a modificaciones porque está todo consensuado y aprobado. No deberíamos tener problemas, el único que puede haber son cuestiones económicas.

Por ahí a la empresa se le dificulta acceder a ciertos recursos de materiales, como le pasa a cualquier empresa que desarrolla una obra importante. Hay algunos proveedores que ni siquiera ponen en venta sus productos y esas cuestiones pueden demorar el plan de trabajo”, afirmó.

Asimismo, el director de Vialidad señaló que la empresa se ajustó a los estipulado y debe respetarse eso, y que hubo ciertos condicionamientos con la provisión de materiales.

“Estamos condicionados también con eso, en algún momento faltó el hierro y todo es una cadena que hace a los avances .

La obra en general está en un 55 %. Por supuesto que nos gustaría tener un mayor avance, se demoró un poco, pero tenemos la ventaja y la facultad para aprobar las modificaciones y nos juega a favor porque podemos agilizar los procesos”, comentó.