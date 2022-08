Piñón Fijo confirmó que el conflicto con sus hijos seguirá en la justicia

El martes por la mañana Fabián Gómez, conocido popularmente como Piñón Fijo, utilizó sus redes sociales para realizar un anuncio sobre los shows que tiene pactados para los últimos días de agosto. Teniendo en cuenta que en medio del conflicto con sus dos hijos, Sol y Jeremías, había confirmado que cancelaron una de sus presentaciones en Maipú, Mendoza, actualizó el cronograma con las tres fechas restantes. Sin embargo, el texto del epígrafe de la publicación resultó ambiguo para sus seguidores, porque menciona la posibilidad de acudir a instancias legales.

Con casi 170 mil followers, su perfil de Instagram fue el espacio que usó la semana pasada para emitir un comunicado y brindar su versión de lo que estaba sucediendo con su familia. En este nuevo posteo, titulado “Estado de nuestros vuelos en agosto”, compartió un banner que simula la pantalla de partidas y arribos en un aeropuerto, para informar qué eventos en distintas ciudades de nuestro país fueron cancelados, postergados y los que se encuentran “en horario”.

“Ante constantes cambios en nuestra agenda y las preguntas sobre el estado de situación de cada show, aquí va un cuadro provisorio sobre el tema”, explicó, dejando entrever que el contexto afectó su situación laboral. “Calculo que cuando deje de ser una acusación mediática el tema de mis maltratos y humillaciones crónicas y todo pase a la Justicia (ojalá pronto) la agenda se teñirá de rojo -cancelados- o verde -en horario-, según las pruebas presentadas”, sostuvo.

Esa última afirmación menciona las palabras textuales del descargo que publicó Solcito diez días atrás, donde aseguró que decidió “poner un límite a las humillaciones crónicas después de 35 años”. Y por eso mismo generó distintas interpretaciones: por un lado, la posibilidad del avance del conflicto en un marco legal para que la Justicia intervenga, o por el otro, la expresión de indignación por los efectos negativos de las declaraciones de sus propios hijos en su contra.

“Gracias por la paciencia”, concluye en la publicación, que según el cuadro solo tres de las presentaciones conservan la fecha original, de un total de seis. Cabe recordar que todo empezó cuando Gómez publicó un particular mensaje donde aseguraba que le prohibían el contacto con sus nietos, y esto desembocó en que Sol y Jeremías salieran a desmentirlo, e incluso lo acusaran de maltratador. Por este motivo el payaso grabó un audio que compartió en sus redes sociales: “Hola gente, habla Fabián Gómez, la persona que interpreta a Piñón Fijo. Demás está decir que fueron días difíciles estos últimos, no solo por mí sino por los que amo, quiero y que pagan las consecuencias por mis acciones”.

“Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, búsquedas, reencuentros, y nosotros no somos la excepción, en la nuestra también pasan esas cosas”, reconoció. Y agregó: “Yo debo reconocer que soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energías a la hora de pelear por lo que creo justo, y muchas veces objetivamente quizás no siempre lo sea”.

“Hace unos días, antes de dormir, mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo. Como dije hace poco, si pudiera rebobinar la escena y no realizarla, lo haría”, aseguró. “Sé que es difícil de creer, pero nunca pensé que este posteo tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas por eso. También tendré que aprender que muchas veces lo que uno lee como enfático del otro lado se recibe como maltrato o humillación. Y si del otro lado hay un ser amado, es mucho más grave”, continuó.

Sobre el final hizo un pedido de disculpas público, y anheló recuperar la armonía y la calma. Por último, se refirió a sus dos hijos: “Y por sobre todas las cosas a mis hijos, que sé por lo que pasaron estos días y por lo que están pasando todavía, mi compromiso de colaborar para que recuperen su tranquilidad, y sigan ese camino que vienen forjando con dignidad y respeto y de la manera que lo vienen haciendo, que me enorgullece”.