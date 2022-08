Detuvieron a un joven por el salvaje asesinato del gendarme correntino

La Policía de la provincia de Santa Fe detuvo a un joven por el violento crimen del gendarme correntino Gustavo Elorrieta.

El sujeto de 17 años está acusado de conducir el automóvil que usaron para trasladar el cuerpo del efectivo.

Durante la mañana de ayer y por orden la jueza María del Carmen Mussa se realizó un allanamiento en la calle Liniers 200 de la ciudad de Roldán, Santa Fe, donde detuvieron a R. L. U., señaló el portal El Roldandense.

La jueza ordenó que el menor sea trasladado a la sede de la Agencia de Investigación Criminalística (AIC) en calidad de detenido e incomunicado por encubrimiento. El joven de 17 años, apodado “Chano”, ya había declarado en el inicio de la causa que fue reflejado por el diario La Capital.

En su relato contó que fue convocado por Alex y otros de sus amigos el 12 de julio para manejar el Volkswagen Bora gris del gendarme.

“Me pasaron a buscar por calle Echagüe y la ruta a las 16.15 o 16.30. Cuando subí al auto me convidaron con marihuana, tenía olor a flores. No parecía nada raro”, relató el joven. También indicó que solo identificó a Alex y que al resto de quienes estaban en el vehículo no los conocía. Eran cuatro en total. “El que estaba de acompañante mío fue el que me dijo dónde ir”, resaltó el muchacho antes de trazar de memoria el recorrido hasta la estancia abandonada. “Me hicieron frenar dejando el baúl para el lado de los pastizales. Se bajaron los tres, abrieron el baúl y yo me quedé adentro del auto. No sé qué hicieron. Dejaron el baúl abierto. Diez minutos habrán estado. No llegué a ver si sacaron algo, no escuché nada. Solo que murmuraban entre ellos. Por lo que escuché, uno de ellos al menos pasó para el lado del pastizal. Antes de subirse al auto el que iba atrás tiro un par de guantes de látex”, explicó Chano.

“Luego cerraron el baúl, se subieron, me dijeron que siga por donde veníamos. Ahí me coleó el auto y recuerdo que lo enderecé con el freno de mano. De ahí no me acuerdo de nada, ni de haber chocado. Me levanté en un campo cerca del parque industrial. No sé como llegué ahí. Recuerdo que me desperté como a las 17.15 porque le mandé un mensaje a una amiga. Estaba solo y el auto no estaba. Arranqué a caminar, me orienté por el parque industrial y por la A-012. Cuando iba caminando me sentía mareado, pero seguí igual. Me fui a tomar un café al bar que está enfrente de la comisaría”, relató el joven.

Por el caso permanecen detenidos Mercedes Flores Encina, de 47 años, exesposa del gendarme; Alex Miguel Galarza (18) y Mario Luis Faetani (26), amigos de la familia. Se los acusa de homicidio doloso triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y el concurso premeditado de cuatro personas.

Una acusación con una pena en expectativa de prisión perpetua. Dentro de la hipótesis fiscal, el hijo del gendarme fue parte del plan criminal.

La causa

Gustavo Elorrieta tenía 42 años, era Segundo Comandante de Gendarmería y prestaba servicio en Capital Federal. El 10 de julio salió de vacaciones y llegó a Roldán a visitar a sus hijos que viven con su exesposa.

El agente entró en licencia el 10 de julio, cuando llegó a Roldán en su Volkswagen Bora gris, de acuerdo al relato que brindaron sus familiares al Ministerio Público de la Acusación.

Llamativamente, dos días después de su arribo a esa localidad, el auto fue encontrado volcado cerca del cementerio de la ciudad con manchas de sangre y sin ocupantes, hecho del que no hubo denuncia policial. El vehículo se encuentra incautado en la puerta de la comisaría sexta de Roldán.

La fiscalía denunció un plan familiar para drogar y matar al gendarme. Los investigadores presumen que su esposa, su hijo y dos amigos planificaron el asesinato un mes antes de que la víctima visitara a su familia. Las personas involucradas quedaron bajo prisión preventiva como coautoras de homicidio triplemente calificado por el vínculo, con el concurso premeditado de cuatro personas y por alevosía. El hijo de Elorrieta, menor de edad, permanece detenido y a disposición de la Justicia de Menores.

(NG)