El drama de María Rosa Fugazot: sin ahorros ni casa hizo un desesperado pedido

Tras revelar la crueldad que le hicieron una vez en el maquillaje al colocarle vidrio molido, María Rosa Fugazot contó el difícil momento económico que atraviesa: sin ahorros, vive de prestado en la casa de una amiga y pide trabajo para poder vivir.

Fue en diálogo con el ciclo radial Detrás de escena, AM 540, donde la actriz y ex vedette de 79 años confesó: “No tengo ahorros y las veces que logré hacerme un colchoncito, lo invertí en la educación de mis hijos y en darles un techo a cada uno. Yo no tengo techo propio y no me interesa porque eso no me lo voy a llevar cuando me muera”.

“Trabajé toda la vida y cuando no tenía laburo de actriz hice de todo: desde coser pullovers con una amiga hasta vender regalos empresariales”, reveló la actriz.

Y remarcó: “No se me caen los anillos y lo único que pido es salud y poder trabajar y que se me permita vivir con lo que gano”.

Sobre el dinero que ganó durante su carrera artística, María Rosa Fugazot explicó: “Tuve mi casa y con César Bertrand, mi marido, tuvimos también una quinta, luego repartimos todo: la quinta se la quedó nuestro hijo Javier y el departamento se lo dejé a mi hijo René y le hice la sucesión en vida así no tiene quilombos ni pierde guita cuando yo me muera con los tramiteríos”.

Y además contó que vive de prestado en la casa de una amiga de toda la vida: “Se fueron los inquilinos, me la ofreció y entré en un lugar que estaba con deudas y destruido. De a poco lo voy arreglando, me ocupo de conservarlo y pagar los muertos que dejaron ahí. Como tenía a otra amiga que estaba colgada como yo y sin tener donde vivir, la sumé conmigo y estamos las dos en la casa”.

