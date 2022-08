El país más rico del mundo

¿Lo es Estados Unidos? No. ¿Japón? No. ¿Alemania? Tampoco. Es a la vez la república independiente más pequeña del orbe. Se llama Nauru y es una isla muy chica situada al noreste de Australia, mide solo unos cuantos kilómetros cuadrados y está habitada por unos cinco mil isleños, los que tienen una riqueza per cápita superior a cualquier ciudadano de los mejores países del mundo.