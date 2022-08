Pocho analizó la situación nacional y anticipó una estrategia para el 2023

El exgobernador de Corrientes, José Antonio Pocho Romero Feris, dialogó con radio El Litoral y anticipó que algo se está gestando de cara al 2023, un proyecto a futuro no solo nacional sino en varias provincias donde el Autonomismo nacional tiene presencia.

“Es un momento complicado. Hay que analizar mejor las cosas, buscar soluciones de fondo. Que se tomen decisiones que en definitiva sirvan a los distintos sectores. Creo que la grandeza espiritual es la que vale y a la que tenemos que apelar siempre como una ley de conducta”, reflexionó al ser consultado sobre la realidad nacional.

“Los políticos de hoy nos preocupamos más por el beneficio personal que el beneficio colectivo. No estudiamos ni analizamos los temas como debemos. Se preocupan más por obtener algún rédito político y no pensamos en el conjunto. No debatimos en profundidad los temas”, se lamentó

“Hay que dejar atrás los resentimientos y conformar un buen equipo de trabajo. Hay que recuperar el tiempo perdido y acelerar el trámite para concretar en hechos lo que decimos.

Tenemos que concretar todo lo que la gente está esperando”, desafió.

Consultado sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández, quien comparó al fiscal Luciani con Nisman, dijo: “Creo que a veces queremos decir una cosa y decimos otra. Tenemos que hacer prevalecer la verdad, no podemos tapar la realidad con la mano. La responsabilidad es decir las cosas por su nombre, pero admitiendo también que te equivocás”.

Sobre el 2023 y su protagonismo, anticipó: “Algo se está gestando, pero ya no solo a nivel nacional sino también en algunas provincias donde gobernamos como socios de una alianza. Recibo a todos en mi oficina. Es momento de construir”.