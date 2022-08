Hallaron muerta a la presunta asesina de la hija del pensador ruso Alexander Duguin

Natalia Vovk, la supuesta autora del atentado que acabó con la vida de Daria Duguina, hija del filósofo ruso Alexander Duguin, señalado como allegado al presidente Vladimir Putin, fue encontrada muerta, informó ayer la prensa austríaca.

El diario sensacionalista Exxpress citó como fuente un mensaje que "se difunde como la pólvora en Telegram", según la agencia de noticias rusa Sputnik.

"En la noche la encontraron muerta en un departamento alquilado, con 17 puñaladas en el cuerpo y un papel en la mano", dice el mensaje y agrega fotografías que supuestamente muestran a la mujer asesinada. El periódico no especificó ni el país ni la ciudad donde fue hallada Vovk.

El Ministerio del Interior de Austria declaró a Sputnik que no podía confirmar la exactitud de la información publicada por Exxpress. "Después de consultar con nuestros colegas de la Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado (DSN), podemos comunicarle que tal caso no se conoce en Austria; por lo tanto, no podemos confirmar la exactitud de esta información", dijo el servicio de prensa del ministerio a la agencia rusa.

Daria Duguin, de 29 años, falleció el 20 de este mes en las afueras de Moscú, tras la detonación de un dispositivo explosivo colocado en su auto, en el que supuestamente también iba a viajar su padre, quien decidió cambiar de vehículo en el último momento.

Según la investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), la autora del atentado fue la ciudadana ucraniana Vovk, nacida en 1979. El FSB reveló que Vovk llegó a Rusia el 23 de julio con su hija de 12 años y alquiló un departamento en el mismo edificio dónde vivía Duguina.

