Wanda Nara, súper ácida por el posteo de China Suárez comiendo pizza

Llegó al país Wanda Nara y, por supuesto, dio que hablar. Esta vez, en un evento en su tienda de cosméticos, la mediática lanzó un “prefiero no hablar” cuando le preguntaron por su situación sentimental con Mauro Icardi… ¡y disparó un dardo contra la China Suárez por un posteo que hizo!

“¿Viste lo que pasó después de tu pedido de ‘coman pizza’? La China Suárez hizo una foto comiendo pizza. ¿Lo viste? ¿Te lo comentaron?”, preguntó el notero de Intrusos sobre una llamativa foto que la actriz subió, justo después del descargo que realizó la empresaria por sus imágenes en la playa. Ahí invitaba a no preocuparse por el cuerpo y comer pizzas.

La respuesta de la hermana de Zaira Nara fue filosa. “No, no la vi. Me parece muy bien. Hay chicas a las que les gusta seguir mis pasos y me parece muy bien”, arrojó, picantísima.

El cronista del ciclo de Florencia de la Ve también quiso saber si fue una coincidencia otro llamativo gesto de Wanda. “Muchos dicen que devolviste gentilezas escuchando en el viaje a Rusherking”, señaló, aludiendo a una story que subió.

“No sé. No lo hice a propósito. Escucho música y, aparte es muy difícil sino (sic)”, señaló, con una media sonrisa por la canción del trapero, novio de la actriz, que se escuchó cuando venía hacia Argentina.

“¿Volviste a ser la Wanda picante o fue sin querer?”, insistió el periodista. “No, fue sin querer. Voy a hacer un programa que se trata de música”, cerró, irónica en alusión a su debut como “investigadora” en ¿Quién es la máscara?

Ciudad MAgazine