“Tengo fe, pero no sé qué esperar de la Justicia”, dijo la madre y viuda de las víctimas

Nidia Caballero es la viuda de Julio “Milton” Canteros y madre de Sergio “Checho” Canteros. Ella declarará como testigo durante el juicio en la audiencia del 8 de agosto.

“Recuerdo todo como si fuera ayer. Estuve ese día trabajando, mi marido me buscó, llegamos a nuestra casa, estábamos tomando mate, cuando llamó mi nuera (Jéssica Rodríguez) y nos pidió que fuéramos a su casa porque estaban en peligro. Salimos para allá en el auto, hasta la Cruz Gil. Al llegar, mi nuera me hace pasar y me pide que mire por los chicos. Entré a verlos y uno estaba durmiendo y el otro viendo dibujitos. Al salir nuevamente me encontré con la escena: vi cómo lo cazaban y amarraban a mi marido. Eran más de 15 personas, lo tomaron de los brazos y empezaron a apuñalarlo. Yo gritaba para que lo suelten, lo largaron y lo patearon y lo pisaron. Entre esas personas había tres mujeres, también con cuchillos, también lo apuñalaron y lo patearon”, contó Nidia a LT7.

“Cuando finalmente lo dejaron, yo lo senté a mi marido, que primero quedó como “muerto”, pero al final reaccionó. Cuando veo que se despierta, ahí pego el grito preguntando por Checho, quería saber dónde estaba, porque en ningún momento lo vi a mi hijo. Escuché que alguien me dijo que Checho estaba tirado en el fondo. Salí corriendo, pisé la tapa de una cloaca que estaba floja y caí sobre mi hijo, que se ve que él pisó antes que yo y también cayó. Todavía estaba con vida cuando llegué a él, pero ya no hablaba. Estaba todo apuñalado, por la espalda y las piernas”, narró.

“Antes de esto éramos una familia feliz, poquitos, pero muy felices. Luego quedamos destrozados. Dos nietos que quedaron sin padre y sin abuelo. El más grande vio todo”.

(NG)