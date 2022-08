Lanuzzi: “Nadie confiaba en nosotros y salimos adelante”

Huracán Corrientes le ganó el partido “de vuelta” de las semifinales a Ferroviario cerca del final, y en los penales logró el pasaporte a la final del torneo de la Liga Correntina de Fútbol.

Uno de los más exultantes tras conseguir el objetivo era el capitán del equipo azulgrana, Rodrigo Lanuzzi (foto), quien dijo en el festejo: “No sabés lo que nos costó, nadie confiaba en nosotros y salimos adelante”.

“Teníamos 90 minutos y un poco más para hacer un gol, entramos al partido con muchas ganas de marcar, después bajamos y el gordo (por el DT Alfredo Villegas) nos retó, y ahí comenzamos a mover la pelota hasta que llegó el gol” contó a los microfónos de 5TV.

Lanuzzi señaló que “sabíamos que el gol de diferencia que tenía Ferroviario lo iban a hacer valer, también tuvieron algunas chances, porque son un gran equipo con un gran técnico, que hacen las cosas bien y por algo llevan tantos torneos jugando este tipo de instancias”.

El capitán manifestó que “fue un camino muy difícil, en algún momento nos volvimos locos porque no podíamos darle alcance a Mandiyú, hasta que jugamos con ellos (NdR: fue el único equipo que le ganó al Albo en la fase regular) y nos dimos cuenta que no importaba si terminábamos primeros o segundos, más allá que algunos especulaban que en el cruce con Cambá Cuá nos podíamos quedar afuera, pero estábamos convencidos que no era así porque nos matamos entrenando”.

“Es una alegría inmensa la que estamos viviendo. Nos propusimos una semana más y lo conseguimos, estamos en la final”, cerró Lanuzzi.