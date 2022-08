Galarza: “Ahora que estamos en la final la quiero ganar”

Lipton aguantó la ventaja conseguida en el primer juego frente a Boca Unidos para inscribir su nombre después de muchos años en una final de la Liga Correntina, de la mano de un histórico jugador aurirrojo como es Víctor Galarza (foto).

“La verdad que estoy muy emocionado. Esta es mi segunda experiencia como técnico y estoy muy contento por el plantel. Hemos hecho un trabajo buenísimo y gracias a Dios pudimos clasificar a la final”, expresó el entrenador a 5TV.

Galarza manifestó que “tengo la suerte de tener un gran plantel, de personas que entendieron a la perfección lo que uno le puede dar. Claro que esto es fútbol, tenemos por ahí la suerte de hacerlo bien, por momentos no, pero la verdad que estamos muy contentos porque con este humilde equipo llegamos a la final”.

“No me gustó lo que pasó con Sportivo (incidentes en el final del partido), pero como digo, nosotros tenemos 35 jugadores y yo sabía que cualquiera podía jugar, y eso quedó demostrado, ya que he puesto chicos que no jugaron en todo el torneo y lo han hecho muy bien”, destacó el DT.

Hizo referencia “a la suerte y la experiencia de haber vivido momentos inolvidables en el fútbol que me han dado la tranquilidad de saber cómo es el camino, de que todos tirando juntos para un mismo lado es casi imposible que te ganen y hoy lo hemos demostrado nuevamente”.

Y se despidió: “Soy muy exigente, ahora que ya estamos en la final la quiero ganar. A los jugadores les voy a decir que festejamos un ratito, pero ahora hay que ganar la final”, dijo Galarza.