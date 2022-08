Madre y familiares de Agustina Galarza se manifestaron para exigir justicia

Encabezadas por Rocío Candia, la madre de Agustina Galarza, un grupo de personas se manifestaron ayer en la plaza Rivadavia de Bahía Blanca para pedir justicia por el crimen de la joven correntina de 20 años que fue baleada en una fiesta.

Con banderas y pancartas, mediante las cuales también cuestionan al ministro de Seguridad, Sergio Berni, teniendo en cuenta que quien está detenido por el hecho es el policía Rodrigo Delgado, pese a que al momento del hecho se encontraba de civil.

“Quiero que los otros dos también estén presos y pedir justicia por mi hija”, remarcó Rocío.

Con “los otros dos” se refiere a un hermano de Delgado y a Mariano Chandía, quienes acompañaban a Delgado cuando bajó de un auto y disparó varias veces contra el frente de la vivienda donde se desarrollaba la fiesta, en Darregueira 2500.

“Personalmente creo que el policía asesino, más los dos que estaban con él tienen culpa por estar con él, por no detenerlo para que no haga eso. Para mí estuvieron de acuerdo con el asesino”, remarcó la madre, quien está asesorada por el abogado Sebastián Martínez.

“Tengo rabia porque él (por el autor de los disparos) era consciente de lo que iba a hacer, tiró a matar y también estaba mi otra hija y más chicos”, aseguró.

“Arrebató la vida de mi hija y podría haber sido la de cualquier persona que estaba ahí. Arrebato la vida de una chica que trabajaba, que al día siguiente iba a comenzar en un nuevo empleo. Le arrebató sueños y proyectos. Para mí era consciente de lo que iba a hacer. Fue a matar y podría haber sido más de una persona”, siguió diciendo.

Candia indicó que la visitaron el Superintendente de Seguridad Región Interior Sur, comisario general Aldo Caminada, y por el director de Control Policial de la Provincia, Federico Montero. “Vinieron a darme sus condolencias y a ponerse a disposición”, mencionó.

Por otra parte, acerca de la situación que atraviesa junto a su familia, dijo que “es algo triste y que una no se lo espera. Es como que todavía no encuentro las palabras exactas para asimilar todo lo que nos está pasando”. Por su parte María, hermana de Agustina y testigo de lo ocurrido, sostuvo que “me cuesta dormir, la vi a mi hermana tirada, la llevamos al hospital y no me mataron a mí también porque ella me sacó de ahí”.

Acerca del imputado en la causa, la chica consideró que “él (por Delgado) sabía que había mucha gente en ese lugar. Si dice que no tenía intenciones de matar es mentira, porque él sabía que atrás de ese portón había mucha gente. Conmigo y mi hermana había, como mínimo, seis personas”.

