Exigen justicia por la muerte de un joven de 27 años

Exigen justicia por la muerte de Ezequiel Verón, un joven de 27 años a quien el año pasado lo atropelló un camión que cruzó en rojo. Los familiares y amigos de Verón le rindieron un homenaje en el lugar del siniestro vial, en avenida Independencia y Las Piedras.

Los allegados al joven acudieron al lugar exacto del hecho donde ocurrió el siniestro para recordarlo. De este modo, pintaron una estrella amarilla en el pavimento para mantener viva la memoria de Ezequiel. La estrella pintada es un símbolo que se realiza en los lugares donde ocurrieron accidentes de tránsito. Además, escribieron la frase “Hasta que nos volvamos a ver” y prendieron una vela junto a su foto.

La causa sigue su curso legal desde el 2021, sin embargo, en este último tiempo no hubo avances. Debido a esto, la familia decidió reclamar en el lugar del hecho para exigir que el caso se resuelva a la brevedad.

Cristian Romero, padre de Ezequiel, dijo a El Litoral que “hace un año que esperamos avances en la causa. Pero el expediente no se mueve. La abogada nos dijo que el seguro no quiere hacerse cargo pese a que está probado que el conductor del camión cruzó en rojo el semáforo, pero deben hacerse cargo. El resarcimiento económico no nos devuelve a mi hijo, pero dejó tres hijos y necesitamos que reciban la ayuda que se merecen”.

El accidente fatal ocurrió el 4 de agosto del 2021 por la noche, cuando el joven circulaba en una motocicleta de 150 cc y el conductor del camión Mercedes Benz, de la provincia del Chaco, se dirigía hacía el puente general Manuel Belgrano, cruzó el semáforo en rojo y arrastró la moto con Verón a bordo por 30 metros.

En la intersección de Las Piedras y avenida Independencia a lo largo de los años se han producido varios accidentes similares, pese a que en el lugar hay semáforos para respetar el paso por los carriles.