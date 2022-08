Dan marcha atrás con la declaración del Lanín como sitio sagrado mapuche

El Gobierno dio marcha atrás y anunció que derogará la ley que declaró al volcán Lanín sitio sagrado mapuche, según confirmó la administración de Parques Nacionales a través de un comunicado publicado este viernes.

La rectificación llega luego de la polémica generada por la polémica decisión tomada el pasado miércoles por Parques Nacionales, una “intromisión” según sostuvo el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez.

Es que según la resolución 484 del directorio de la administración de Parques Nacionales, se reconoce al “volcán Lanín-Pijan Mawiza” como Sitio Natural Sagrado del Pueblo Mapuche en el Parque Nacional Lanín, entendiéndose como sitio sagrado a “aquellos lugares, áreas de agua o tierra que tienen especial significado espiritual para los pueblos y comunidades”.

Se trata de un reclamo que vienen realizando desde hace mucho tiempo las comunidades mapuches de Neuquén. Sin embargo, desde el gobierno neuquino salieron a repudiar rápidamente la medida.

“Vamos a iniciar las acciones administrativas y legales correspondientes, porque es un acto ilegitimo e ilegal”, subrayó Gutiérrez y consideró que se trata de “un atropello a las autonomías provinciales”.

Además, el mandatario calificó la decisión como “un acto más de centralismo” y argumentó: “El Lanín es un símbolo de la identidad neuquina, es de todos los neuquinos y neuquinas. Forma parte de nuestra geografía e identidad cultural. Está en nuestro escudo provincial, himno provincial y nuestra bandera”.

Este viernes, horas antes de la rectificación por parte de Nación, el fiscal de Estado de la provincia de Neuquén, Raul Gaitán, había adelantado que la intención era presentar una cautelar y llevar el caso a la Corte Suprema.

“Es una norma que no cumple lo mínimo para analizar si es correcta. No tiene fundamentos, cuando la leímos junto a sus considerandos tratamos de ver en qué se fundo la gente para tomar esa razón. No hay ningún estudio. Ningún trabajo de campo. Nada”, cerró categóricamente. Ante ese posible foco de conflicto, desde el gobierno nacional dieron marcha atrás. Este viernes, desde Parques Nacionales anunciaron que derogan la medida del miércoles y que armarán una mesa de trabajo junto a la provincia y los pueblos originarios.

“La Administración de Parques Nacionales manifiesta la intención de continuar con la gestión conjunta y de procesos participativos, de manera federal, con todas las jurisdicciones en las que se emplace un parque nacional”, explicaron en el comunicado.

“Es importante mantener junto a la provincia de Neuquén los procesos de toma de decisión que involucren aspectos de dicha área protegida”, agregó Parques Nacionales.

(JML)