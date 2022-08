Demora el nombramiento del viceministro de Economía hasta el martes

Entre dudas, marchas y contramarchas, el Ministerio de Economía demoró hasta el próximo martes la designación del secretario de Política Económica -tradicionalmente conocido como el viceministro de esa cartera-, pese a que cerca de Sergio Massa habían confirmado que el nombre sería anunciado ayer.

Fuentes del Palacio de Hacienda habían ratificado el viernes por la mañana que quien se haría cargo de ese puesto sería Gabriel Rubinstein, actual director de GRA consultores, y técnico cercano al exministro de Economía Roberto Lavagna, a quien asesoró en temas de política monetaria como representante de Hacienda en el directorio del Banco Central (BCRA). Además, había sido miembro del grupo negociador de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y participó en la renegociación de la deuda pública entre 2002 y 2005.

Rubinstein está en el exterior y retornaba el martes a la Argentina, según confirmaron el economista y el Ministerio de Economía a La Nación. La fuerza con la que se ratificaba su nombre por la mañana ya no era la misma que por la noche, pese a que no se descartaba que buscaran confirmarlo tras su vuelta y en forma en conjunta con un posible recambio en la Secretaría de Energía. Sin embargo, tales enredos deslucieron -por la desprolijidad- la primera semana de Massa, a cargo en el quinto piso de Economía. El puesto de viceministro es sumamente importante para la coordinación de las diferentes secretarías y la definición de la política económica. Durante todo el día, se viralizaron duras opiniones de Rubinstein contra el kirchnerismo e, incluso, alguna en particular contra el propio Massa. En Economía aseguraron que eso nunca influiría en la determinación para un cargo tan importante y que incluso tales declaraciones lo pintaban como un técnico independiente.

