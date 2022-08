El "Estadio de los sueños" sede de la victoria correntina en Taekwondo

El estadio del Club de Regatas Corrientes es escenario de la XXIV edición del torneo anual de taekwondo ITF organizado por la asociación Civil academia Superior de Taekwondo (ACAST).

Con una concurrencia nacional e internacional, los competidores acudieron desde Brasil, Paraguay, Misiones, Chaco y el interior de Corrientes.

La competencia, que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Corrientes, se dividió en dos etapas: el día sábado donde compitieron todas las categorías de cinturones negros (danes) con más de 200 anotados en todas las categorías, mientras que este domingo compiten en las áreas todos aquellos cinturones de colores en donde la cifra se eleva a mas de 1000 inscriptos y mas de 300 espectadores.

Entre los distintos organizadores del evento se contó con la presencia del fundador y presidente de la ACAST, Master Jorge Demarchi (VIII DAN), Laura Perazzelli (V DAN), Leonardo Cerullo (V DAN) y Marcos Lujan ( V DAN). Estos últimos tres, cuentan con varios títulos mundiales y dejaron en lo mas alto al nivel correntino de este arte marcial.

El Sabón nim Marcos Lujan expresó a ellitoral.com la emoción de volver a ver competidores en el Estadio de los sueños.

"Estamos muy emocionados, desde el 2019 no habíamos logrado realizar un torneo tan grande, por las medidas de salud establecidas en pandemia. Pusimos mucho corazón para que todo este listo y sea una gran experiencia para competidores y espectadores", dijo

El campeón mundial representó a la Argentina en dos ediciones de la World Champion Ship realizadas en Inglaterra (2015 - 2016), competencias que recordó con mucho cariño como partes importantes en su carrera y mencionó: "A mí me tocó representarnos durante muchos años, es una alegría ver como las nuevas generaciones van creciendo y es importante darles su lugar para que ellos puedan ser los que nos representen. Hoy me toca acompañar como organizador y supervisor y me llena de orgullo el nivel técnico y espiritual que veo."

A nivel técnico Corrientes logró obtener el 1° lugar en la categoría de Formas por equipo masculino superando a otros 11 equipos de distintos países y ciudades.

El equipo estuvo compuesto por: Carlos Garay Broggi (III DAN), Andrés Garay Broggi (II DAN), Matías Romero ( I DAN), Elias de la Cruz ( I DAN) y Álvaro Gómez (I DAN).

El integrante del equipo campeón, Elías de la Cruz, en una entrevista exclusiva a Ellitoral.com habló sobre el equilibrio y pasión que este arte marcial representa en su vida.

"Yo practico desde los 11 años, ahora tengo 26, tuve que dejar mucho tiempo por problemas familiares y hoy que volví es mi cable a tierra", señalo.

"El Taekwondo te saca de todo lo malo, del estrés y las exigencias que conlleva ser sostén de una familia y trabajar como penitenciario y guarda cárceles, me desconecto de todo y después de entrenar recién puedo pensar", expresó el correntino.

Sobre su victoria, destacó el compromiso de todos los integrantes del equipo y agradeció a sus seres queridos por acompañarlos y alentarlos. "Sin mi familia y la gente que amo sería muy difícil estar acá, todos dejamos cosas de lado, compromisos y otras actividades para poder dar el mejor desempeño y representar a Corrientes de la mejor manera", sostuvo

Para muchos, Corrientes crece como cuna de este deporte y acumula ganadores en todas las áreas, edades y géneros. Una de las grandes promesas que se encontró compitiendo fue, Virginia Acosta, quien con solo 14 años ya representó a la provincia en campeonatos internacionales en Brasil y Argentina. Esta vez logró el podio del 1° lugar tanto en lucha como en formas femenino juvenil.

"Estoy muy contenta, disfruto entrenar y estar con mis compañeros, también competimos en equipo femeninos, de lucha y de formas. Sigo creciendo y aprendiendo", mencionó la adolescente, al finalizar la nota.