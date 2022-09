Bella Vista: investigan la muerte por peritonitis y la familia analiza ir a la Justicia

El Ministerio de Salud de Corrientes investiga la muerte por peritonitis de un hombre en Bella Vista y la familia analiza ir a la Justicia. Luego de la denuncia presentada por Mariano Pérez, hijo del paciente de 62 años que falleció en julio, Asesoría Legal detalló cómo es el procedimiento administrativo.

Rubén Oscar Pérez, un hombre de 62 años, oriundo de Bella Vista, murió en el mes de julio en Capital luego de ser atendido inicialmente en su localidad y trasladado luego al Hospital Escuela. Según relató su hijo, Rubén Pérez ingresó al hospital y no fue atendido a tiempo para determinarse qué tenía.

“En este caso, el hijo del paciente se acercó al Ministerio y expuso su caso y detalló que no le quedaron algunas cosas claras y a raíz de eso se le tomó una denuncia. Se hizo un formulario de todo lo que él quería dejar expresado y con eso se iniciaron actuaciones administrativas”, explicó a El Litoral María Candelaria Campias, directora general de Asesoría Legal de Salud Pública. “Esa investigación administrativa tiene como objetivo principal lograr dar con información completa para saber qué pasó. Todos los descargos que puedan venir del hospital, como historias clínicas, demás papeles del caso y descargos de todos los profesionales que hayan intervenido”, detalló.

El caso tiene absoluta explicación médica. “Como es algo con estas características, exclusivamente una cuestión médica, la Asesoría Legal queda exenta, así que se solicita a otras áreas más específicas que evalúen toda la documentación. Y esa es la instancia en la que estamos”, explicó Campias.

La denuncia, a diferencia de otros casos de estas características, fue presentada directamente ante el Ministerio de Salud y no ante la Policía de Corrientes, por ende su carácter es administrativo. Sobre lo procedimental, Campias indicó: “Esto no siempre es algo tan estricto porque cada caso es muy particular. Según lo que surja de estas investigaciones, veremos si necesitamos investigar más, reunir más descargos o lo que fuere que surja”, dijo.

“En esta instancia aún no sabemos nada, si hay mala praxis o no. Y es de carácter administrativo. Por supuesto, si esto eventualmente resulta con la configuración de un delito, se presentará ante la Justicia”, adelantó la funcionaria.

Ayer, Mariano Pérez viajó a Capital junto con su madre, la esposa de Rubén, para reunirse con Luis Pérez, subsecretario de Salud del Gobierno de Corrientes.

“Estuve charlando con él y me dijo que esto está encaminado. Me dijo que están trabajando en reunir toda la documentación de los hospitales, tanto del de Bella Vista como el de Capital, para ver qué fue lo que realmente pasó”, contó el joven a El Litoral.

Mariano además no descarta ir a la Justicia, entendiendo que se trata de una denuncia de carácter administrativo. “Una vez que avance más la causa y se vea qué sucede, veré. Pero sí, mi intención y la de mi familia es poder ir a la Justicia para que nada se escape. Quiero saber qué pasó con mi papá”, cerró el trabajador.

El joven denuncia irregularidades en la atención de su padre, pero también en la posterior adquisición de la historia clínica.

(BDC)