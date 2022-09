La Cruz Roja brinda recomendaciones en primeros auxilios

Cada 10 de septiembre la Cruz Roja Argentina celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios con el objetivo de divulgar la práctica solidaria y promover la accesibilidad a conocimientos básicos para actuar ante una emergencia.

Por este motivo, la filial correntina de la entidad internacional dio a conocer recomendaciones sobre primeros auxilios, basadas en los mitos y verdades de divulgación popular.

Indicaron que es falso el mito de que si una persona comienza a convulsionar se debe meter un objeto en la boca para evitar que se trague la lengua: no se deben impedir los movimientos ni sujetar a la persona. Solo retirar objetos que puedan lastimarla y controlar el tiempo de las convulsiones.

En el caso de que una persona adulta se atraganta y hay que dar golpes en la parte alta de la espalda, el mito es verdadero: son cinco golpes entre los omóplatos con el talón de la mano. Además, si continúa atragantada se deben realizar compresiones en el abdomen.

En el caso de presentarse una quemadura no se debe colocar pasta dental para refrescar o tomate para que hidrate. Solo se debe utilizar agua templada para enfriar y limpiar la zona quemada; y no se deben tocar ampollas para no favorecer una infección.

Por otra parte, para detener el sangrado de una herida se debe cubrir el área con un paño y aplicar presión directa de manera constante sobre la herida que sangra. Es la mejor manera, más rápida y efectiva para detener el sangrado.

Además, señalaron que es falso el mito de que si una persona se intoxica debe inducir el vómito para expulsar la causa de intoxicación: hay que identificar la sustancia intoxicante, la cantidad, el tiempo de exposición a la misma y llamar al servicio de emergencias.

En el caso de que una persona pierda la conciencia, no hay que sacudirla: Si no responde, es necesario verificar que respire normalmente. Si lo hace, se debe colocar a la persona de costado, controlar su respiración y, de ser necesario, comunicarse con el servicio de emergencias.