Gustavo Valdés: “Nación no nos autoriza a comprar 20 camiones para los bomberos”

El gobernador Gustavo Valdés reclamó ayer a Nación por las consecuencias de la políticas de importación que impiden la compra de más unidades para el combate de fuego, en el marco de las acciones que están llevando adelante en materia de prevención y ante el duro pronóstico para la Provincia por los incendios forestales en el próximo verano.

En el marco de la entrega de subsidios a productores afectados por los incendios en San Luis del Palmar, el mandatario provincial consultado por Cadena de Radios sobre la situación provincial ante el pronóstico adverso anunciado aclaró que “en este momento no tenemos incendios en Corrientes, los que tuvimos son muy aislados”.

Sobre las acciones y la compra de equipamiento para los bomberos de la provincia, Valdés se quejó por las políticas que impiden el ingreso de las unidades de combate contra el fuego. “Todavía no pudimos adquirir todas las camionetas, a pesar de que tenemos recursos, no tenemos los vehículos. Ya tenemos adquiridas 70 unidades que las estamos equipando, parte de eso es lo que vamos a estar mandando mañana a Jujuy con equipamiento ya hecho”, reclamó y agregó que “estamos tratando de importar los vehículos, estamos peleando para que nos autoricen en Buenos Aires comprar camiones de bomberos. No nos autoriza el Gobierno nacional todavía, así que estamos tratando de conseguir lo antes posible, tenemos que comprar unidades para defender nuestros bosques. Son 20 unidades de 0 kilómetros”.

“Por otro lado estamos adquiriendo 30 más, son 50 aparte de los 100 vehículos que adquirimos. Esperamos recibir todo para el verano y tener todo a disposición de la gente, más todo el trabajo que venimos haciendo con el resto de los Bomberos Voluntarios, que es enorme”, informó.

El viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, anticipó el pronóstico de verano en Corrientes e informó ayer que “es el tercer año consecutivo de sequías, con tendencia decreciente en las precipitaciones, lo que implica un déficit hídrico en la vegetación; sumado al creciente aumento de la temperatura; creemos que va a ser un verano muy complejo y similar al anterior lamentablemente con situaciones de incendios”.

Jujuy

Tras la asistencia enviada durante el fin de semana a su par de Jujuy, Gerardo Morales por los incendios que se están produciendo en zonas aledañas al Parque Nacional Calilegua, Valdés en declaraciones a Cadena de Radios anticipó que “mañana va a estar saliendo otra tanda de bomberos correntinos en ayuda a Jujuy con parte del equipo adquirido, que lo estamos probando. Vamos a estar trabajando con los bomberos más profesionales que tenemos de la Policía, con los bomberos voluntarios que también están yendo en auxilio a Jujuy y que salen mañana a la mañana, desde la zona del puente (General Belgano)”.

“En el día de hoy partieron dos unidades de ataque rápido y forestal con seis bomberos de la Policía de Corrientes”, informó el sábado a El Litoral, el director de Defensa Civil de Corrientes, Eulogio Márquez ante los incendios que habían consumido más de 5.100 hectáreas en la localidad de Yuto y las zonas aledañas de la provincia de Jujuy.

En esa línea, también había anticipado que “en el transcurso de la semana que viene se va a continuar enviando el apoyo en base a las necesidades que tenga la provincia de Jujuy”.

La cooperación entre ambas jurisdicciones se mantiene desde la pandemia, cuando Corrientes envió médicos para ayudar a los jujeños cuyo sistema sanitario había colapsado. Después durante los incendios el equipo jujeño de brigadistas hizo base en Corrientes a mediados de febrero y fue una de las primeras ayudas interprovinciales. En tanto, a inicios de febrero llegaron ocho brigadistas con dos móviles equipados para dar pelea a la emergencia ígnea, que se sumaron a los otros que ya estaban en funciones.

Desde el Gobierno provincial anunciaron que el saludo protocolar de Valdés a los brigadistas que partirán a Jujuy se realizará a las 8,30 debajo del puente interprovincial General Belgrano. “Primero mañana vamos a estar despidiendo a nuestros bomberos que viajan a Jujuy a unirse con el otro contingente correntino y después vamos a estar trabajando en Buenos Aires”, anticipó a la prensa ayer el gobernador de Corrientes.