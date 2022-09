Mercedes: van 20 días de acampe y buscan fijar una escala salarial oficial

Los trabajadores municipales de Mercedes llevan 20 días de acampe en reclamo por su situación salarial y denuncian violencia laboral y que sus indumentarias de trabajo no se reponen hace cuatro años. Mañana buscarán que el Consejo Deliberante trate un proyecto que presentaron para establecer formalmente una escala salarial.

“Nosotros hicimos un acampe en reclamo al Ejecutivo con varios puntos que se le exigen. Hasta el día de la fecha no tuvimos resultados”, indicó a El Litoral, Matías Jurado, secretario del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, que junto a ATE reclaman hace veinte días sin descanso.

“Todavía estamos sin respuestas y estamos haciendo la nota para Valdés”, detalló. Cabe destacar que los trabajadores anunciaron previamente a este medio que no levantarán sus carpas ubicadas frente al palacio municipal hasta obtener respuestas concretas. Además, pedirán al gobernador su intervención para generar canales de diálogo con el intendente Diego Caram.

En ese marco, Jurado contó que presentaron un proyecto al Concejo Deliberante de la localidad con un documento que busca establecer la escala salarial, que hasta el momento no existe en la comuna. “Lo presentamos con una escala salarial teniendo en cuenta el salario mínimo, vital y móvil, sacando porcentajes y valores de ahí. Transmitimos esta idea y lo pensamos junto a un contador para que nos haga un cálculo concreto”, detalló. Actualmente, según indicaciones del Consejo del Salario del Ministerio del Trabajo de Nación, el salario mínimo del mes de septiembre es de $51.200, valor que toman para realizar el cálculo.

Según explicó el trabajador, en la localidad no hay una documentación oficial que establezca los salarios. “En Mercedes nos manejamos en base a las categorías. Acá tenemos de la categoría 15 a 22. Hoy un empleado municipal de categoría 15 tiene como básico $19.500 y la 22 un básico de $29.000. Transformándolo al nuevo cálculo, la categoría más baja pasaría a cobrar $25.000 y la 22 $38.000. Ese porcentaje siempre va a estar ajustado a lo que sube el mínimo, vital y móvil”, detalló el secretario.

“En el municipio no hay ninguna ordenanza, ninguna resolución del intendente que establezca las categorías con escala salarial. Buscamos lograr conseguir algo que nos respalde legalmente”, sostuvo.

Sobre la importancia histórica que tendría de ser aprobada, el trabajador señaló: “Era algo que buscábamos hace rato, lograr un mecanismo para sentarnos las bases y dialogar en una relación de mesa laboral con el Ejecutivo, el Legislativo y los representantes gremiales. Nunca lo hemos conseguido, así que tomamos la iniciativa para que se pueda tratar y que se vuelva una ordenanza”.

El proyecto será tratado mañana en el Concejo Deliberante. “Es importante para nosotros que esto salga y se apruebe y quede una ordenanza. Siempre y cuando el intendente lo promulgue, porque tiene la potestad de vetarla o de promulgarla. Veremos qué sucede”, cerró el trabajador.

El acampe en la plaza central de la comuna está hace veinte días, con los trabajadores en estado de asamblea permanente. “Lo que definimos en asamblea es que una vez que se resuelva lo pedido en el petitorio, será la hora de levantar las carpas. Antes no”. “Mientras tanto, si no tenemos algo concreto no podemos hacerlo porque no tenemos seguridad de resolver algo”, había dicho Laura Moreyra a El Litoral.

Se había referido también a las estrategias que implementaron para visibilizar el reclamo. “Vestimos a unos maniquíes con la ropa de nuestros trabajadores y los ubicamos frente a la Municipalidad. Queremos que vean con qué clase de ropa trabajan sus vecinos”, mencionó. “También es cierto que los vecinos se detienen más y preguntan o miran los recibos de sueldo que tenemos pegados en el acampe. Se está generando un revuelo con eso y queremos que así sea para que nos escuchen”.

