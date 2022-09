Atacaron a tiros la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez

Un hombre a bordo de una moto tiroteó el frente de la Municipalidad de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, ubicada en el Gran Rosario, en lo que aparentó ser un nuevo ataque con tintes mafiosos.

De acuerdo a fuentes judiciales, el hecho ocurrió en las últimas horas del miércoles en el centro de la ciudad. Un hombre a bordo de una moto se frenó en la puerta de la Municipalidad, ubicada en la calle Mosconi al 1500, y efectuó un tiro contra una de las puertas de entrada. Luego realizó seis tiros al aire con la misma arma. Se investiga si hubo un segundo participante en el atentado.

Los peritos policiales que acudieron al lugar luego del ataque constataron un orificio de un proyectil 9mm sobre el vidrio de la fachada principal y otras seis vainas —del mismo calibre— servidas en la vereda.

“Fue un hecho muy lamentable el que sufrió la Municipalidad anoche. Tanto como el que vienen sufriendo vecinos de la ciudad, domicilios particulares, comercios. Bueno, ayer le tocó a la Municipalidad, un impacto de bala en la puerta y seis disparos al aire. La verdad que es inadmisible todo lo que viene sucediendo”, reflexionó el intendente de la ciudad, Alberto Ricci, en declaraciones a Radio Boing.

“Tenemos registrada a la persona que vino con la moto y los seis disparos al aire; de la zona que viene, a la zona a la que se va... eso está todo grabado y en manos de la Justicia”, agregó.

El agresor se movilizaba con un buzo oscuro con capucha y, de acuerdo a las cámaras de seguridad, se escapó a gran velocidad después de efectuar los disparos. Fue visto por última vez en la avenida Soldado Aguirre.

“Estoy triste pero con mucha fuerza para que esto se termine de una vez por todas. Hay que salir adelante trabajando todos juntos porque esto no da para más. Tenemos una ciudad de laburantes, una ciudad muy industrial, que la gente sale a ganarse el mango todos los días y que sucedan todas estas cosas... es hora de decir basta”, advirtió Ricci.

Aún se desconocen los motivos por los que se produjo el ataque, pero todo indica que se trató de un mensaje con condimentos mafiosos o intimidantes a las propias autoridades municipales de la ciudad.

“No hemos recibido llamadas, ni notas, entonces no podemos sospechar de nada (...) No sé qué pueden buscar con este ataque. No hay una explicación. Las pintadas que le hicieron a Pablo Javkin tenían que ver con las quemas en las islas. En este caso no hay un motivo. Estamos dolidos, tristes y preocupados, porque esto va en ascenso. Si no lo cortamos y nos ponemos a trabajar todos juntos más allá de la política, esto será peor. La sociedad nos elige para tener mejor calidad de vida”, agregó Ricci en declaraciones a radio LT8.

