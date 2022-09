Andrés Jaime aseguró que Regatas presentará un equipo competitivo

La preparación de Regatas Corrientes para la temporada 2022/23 se puso en marcha el pasado lunes. El plantel, a disposición del entrenador Fernando Rivero, está reducido y se espera que en los próximos días se puedan incorporar los extranjeros (Mogga Lado y Charles Hinkle) que fueron contratados.

“Pusimos primera, con los objetivos claros. Sabemos que hay una copa internacional, que se viene una liga muy competitiva, así que comenzamos esperando los extranjeros, los chicos que faltan, y sabemos que vamos a ser un equipo muy competitivo”, sostuvo Andrés Jaime, una de las caras nuevas que mostrará Regatas en las próximas competencias.

Con respecto a las ausencias, Juan Pablo Arengo está jugando en Venezuela y Facundo Piñero lo está haciendo en México. Los dos se sumarán una vez que terminen de competir en esas ligas.

El equipo correntino tendrá un inicio de competencia con muchos encuentros. La Liga Sudamericana la jugará del 7 al 9 de octubre en Oberá, mientras que la Liga Nacional tiene previsto su inicio para el 5 del mismo mes.

Andrés, de 22 años y 1,85 m, jugará por primera vez fuera de Unión de Santa Fe, por lo tanto es todo nuevo para él. “Tuve unos días de preparación, por así decirlo, porque llegué hace unos días y estuve conociendo Corrientes, el club, y la verdad que es todo muy cómodo. Se ve un club muy organizado y eso a uno le da tranquilidad para poder hacer el trabajo tranquilo”.

“Estuvimos hablando un poco con el Tulo (por Fernando Rivero) en cuanto a cómo piensa encarar la temporada. De todas formas, cuando a uno lo llaman de un club tan grande y con tanta historia, ya sabe las exigencias que va a tener”, relató.

En lo que respecta a su llegada a la institución del parque Mitre, contó: “Cuando llegó el interés de Regatas me pareció muy interesante por todo lo que es el club, la historia que tiene, los desafíos que habrá. Por suerte hoy puedo estar acá, en esta institución, muy contento y preparándome para cumplir las expectativas”, dijo Jaime, que llega para conducir el equipo junto con Marco Giordano, ambos jugadores de la categoría 2000.

El base santafesino viene de ser elegido como la revelación de la temporada 2021/22, donde fue una de las figuras de Unión que le ganó los juegos a Hispano por la permanencia. “La anterior fue mi primera experiencia en la Liga Nacional, uno no sabía con qué se iba a encontrar, pero con el correr del tiempo me fui adaptando y me parece que lo hice bien. El final de la temporada me sentó un poco más cómodo”, expresó.

“Cuando me tocó jugar acá, vi una cancha muy llena, además de que todos me cuentan que la gente siempre acompaña, que siempre está. Así que sin dudas que vamos a tratar de transmitir desde adentro de la cancha para que la gente se sienta identificada. Sin dudas que, en esta liga, un estadio lleno te da un plus”, consideró.

“La gente está ilusionada, y la ilusión también es nuestra. Tenemos por delante dos desafíos muy lindos. Se van a sentir identificados con nosotros, vamos a mostrar muchas cosas en la cancha y espero que nos vengan a alentar y nos den fuerzas”, finalizó.

Oficial capitalino

La quinta fecha del Torneo Oficial de primera división que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes se completará hoy con la disputa de tres partidos.

Regatas (7 puntos) buscará volver al triunfo en el clásico contra Alvear (5). El Fantasma viene de perder contra Hércules y el equipo del barrio Aldana necesita el triunfo para alejarse de los últimos lugares de las posiciones.

Por su parte, Pingüinos (5) jugará frente a Colón (4), dos equipos que necesitan recuperar terreno para distanciarse del fondo de las ubicaciones. Mientras que San Martín (6) será local de Juventus (6). El programa de partidos para hoy es el siguiente: Cancha de Regatas: 21.30 Regatas vs. Alvear.

Cancha de San Martín: 21.00 Pingüinos vs. Colón y 22.30 San Martín vs. Juventus.