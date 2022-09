Larreta: “Hay que reconstruir el federalismo ante el Gobierno nacional unitario”

El gobernador Gustavo Valdés recibió al jefe de Gobierno porteño y uno de los referentes del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, que abogó por la recuperación del federalismo en la Argentina y apuntó contra el centralismo del Gobierno nacional. “Necesitamos un plan a largo plazo, no la improvisación del día a día que lleva este gobierno”, reclamó.

Larreta llegó ayer a Corrientes para participar junto con el gobernador Gustavo Valdés y el intendente Eduardo Tassano del encuentro de cara a la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, de la cual será anfitrión el próximo mes, en Capital Federal.

En este contexto y tras la firma de un convenio de colaboración recíproca con la Provincia, Larreta no escapó a las consultas de la prensa sobre la situación sociopolítica y económica del país.

“Este Gobierno construyó el unitarismo con la concentración de recursos en la Nación, que no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución” y afirmó que la intención de Juntos por el Cambio es la de “recuperar el federalismo en la Argentina”, dijo.

“El Gobierno quiere confundir y plantea la discusión entre la Capital y el interior, y no es así. La discusión está zanjada hace 150 años, acá la discusión es de un gobierno nacional, hiperconcentrado, unitario y provincias que muchas veces terminan siendo más dependencias del Gobierno nacional que reales provincias autónomas. Esto es un compromiso que tomamos juntos”, sentenció.

“Tenemos una coincidencia con Gustavo (por el gobernador), hay que reconstruir el federalismo. La generación de recursos y las decisiones tienen que estar en la provincias, no puede ser que gobernadores tienen que estar en Buenos Aires pidiendo programas de 50 viviendas o que le pavimenten una ruta a burócratas que ni siquiera conocen la provincia”, reclamó.

“Trabajemos juntos para reconstruir el federalismo en la Argentina. Los correntinos son los que tienen que construir el modelo de desarrollo para Corrientes, así como los porteños para la Capital Federal y los tucumanos en Tucumán. Este es un desafío que tenemos como país, y yo no tengo ninguna duda de que esto tiene que ser parte de la Argentina del futuro. Trabajamos juntos”.

Apostó a un mayor federalismo mediante la distribución de la coparticipación con una visión de darles más recursos a las provincias de la mano de más responsabilidades. Ese es el camino”.

“Necesitamos un plan a largo plazo, no es improvisación del día a día que lleva este gobierno”, aseguró.

En tanto, el gobernador Gustavo Valdés en coincidencia con Larreta también volvió a abogar por un país más federal y destacó la importancia del diálogo de las provincias “para repensar un país con una mirada a futuro. Donde se respeten las autonomías provinciales. Lo que nosotros no delegamos al poder central sigue siendo de las provincias por Constitución. Somos una de las provincias que más defendemos el federalismo, por historia, por compromiso, por apego a la ley y a la Constitución. Tenemos que comenzar a conversar para que ese respeto, realmente, pueda llegar a todas las provincias”, señaló.

“Vamos a tener un país más grande en el caso de que nosotros tengamos provincias argentinas más fuertes, más pujantes, más modernas y más desarrolladas”, dijo y agregó que “es fundamental que juntos comencemos a pensar en infraestructura, cooperaciones culturales, convenios de desarrollo que son fundamentales en industrias, en desarrollo, producción, comercio”, aseguró.

Consideró que es “una trampa poner a las provincias a pelearse por recursos de coparticipación porque, en realidad, lo que tenemos que tener es una verdadera discusión en una mejor de distribución de coparticipación”.

Se debe señalar que durante su estadía en Corrientes, Larreta recorrió la peatonal Junin y al cierre de su visita, encabezó un acto con la dirigencia y simpatizantes del PRO en la Sociedad Española, donde abogó a trabajar juntos por un pais más federal.

“Valdés es hoy uno de los políticos con más proyección a nivel nacional”

De cara a las elecciones presidenciales 2023, Horacio Rodríguez Larreta, destacó la proyección nacional del gobernador Gustavo Valdés. “No tengo ninguna duda y no lo he hablado con él, pero hoy es uno de los políticos con más proyección a nivel nacional”, ponderó.

“Él es parte del equipo con el que estamos trabajando para tener un plan para sacar a la Argentina adelante, Gustavo está superinvolucrado y lo estamos haciendo juntos en esta coincidencias del federalismo y muchos otros temas. Después, el lugar que puede tener cada uno lo veremos. No tengo dudas de que va a ser protagonista del futuro de la reconstrucción de la Argentina”.

Valdés, por su parte, aclaró que “nosotros necesitamos darle peso a Corrientes, no es suficiente que nosotros ganemos ya una elección. Tenemos que volver a recuperar el peso histórico que tiene la provincia y para eso es fundamental dialogar con la dirigencia política, el diálogo no es simplemente un eslogan”.

“Entonces cuando recibimos a un jefe de Gobierno como lo es Larreta, compartimos experiencias (...) y eso significa hacer política. Por eso es la visita de muchos dirigentes políticos, y estamos agradecidos”.

Ampliación de la Corte: “Es un claro avance sobre la Justicia, pero no va a suceder”

Tras la media sanción que obtuvo la iniciativa del oficialismo sobre la ampliación de la Corte Suprema en el Senado, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que el proyecto no logrará el consenso necesario en la Cámara de Diputados de la Nación.

“Gracias a la unidad de Juntos por el Cambio, el Gobierno nacional no va a poder modificar la composición de la Corte, vamos a frenarlo en Diputados. No van a poder hacerlo, es un claro avance del Ejecutivo sobre la justicia que la quiere controlar. No va a suceder”, aseguró Larreta ayer en conferencia de prensa.

En esta línea, el gobernador Gustavo Valdés también se refirió ayer al proyecto del oficialismo en Radio Sudamericana y dijo que “la ampliación se sancionó y se sabe que está muerta, porque saben que jamás vas a tener los dos tercios para modificar la Corte”,

“Entonces, sabés que es una ley para apretar a la Corte y no para generar una Corte Suprema de Justicia más seria y que nos de transparencia”, cerró.

El proyecto impulsado por 16 gobernadores del PJ, en principio, buscaba incrementar a 25 los miembros del tribunal. Pero luego el número bajó a 15 y ayer fue aprobado en la Cámara de Senadores de la Nación con 36 votos a favor y 33 en contra.

Supensión de las Paso: “No se pueden cambiar las reglas del juego a meses de la elección”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que si se suspenden las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) “se está haciendo trampa en favor del Gobierno nacional”.

“No se pueden cambiar las reglas del juego electoral a meses de la elección. Si alguien quiere sugerir algún cambio, es para pensarlo para después, si no están haciendo trampa en favor del que gobierna”, opinó.

En esa linea, aclaró que “vamos a elegir a los candidatos de Juntos por el Cambio en las Paso y estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones el año que viene. La gente quiere un cambio”, aseguró.

Por su parte, el gobernador Gustavo Valdés en Radio Sudamericana dijo que “cuando nos pusimos de acuerdo en tratar de suspender las Paso porque la gente se moría por la pandemia no hubo posibilidad, ahora que hay posibilidad de que el gobierno pierda las elecciones, a la oposición le conviene el sistema de paso, y el gobierno se apura a cambiar la ley”,

“En lo personal, no creo en las Paso, pero sí creo que nosotros tenemos que tener un sistema electoral que se mantenga en el tiempo. Eso es amañar un sistema electoral que tiene que ser parejo, permanente y uniforme y después tiene que haber consenso”, puntualizó.