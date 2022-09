Vara sobre la ley de humedales: “Es inaplicable y hay un interés corporativo”

El diputado nacional por Corrientes, Jorge Vara, criticó el tratamiento de la ley de humedales, la calificó de inaplicable. Denunció que los recursos que implica se utilizarán para la campaña del año que viene en el conurbano. “Es muy probable que termine judicializado en la Suprema Corte con problemas jurisdiccionales, ya sea provincial con municipios, o provincias con Nación”, vaticinó.

El oficialismo de la Cámara de Diputados de la Nación buscará avanzar el jueves en el dictamen de un proyecto unificado que asegure la protección y el uso racional de los humedales ante los incendios forestales en distintos puntos del país.

Al respecto, durante el reportaje en el programa Hoja de ruta de El Litoral Radio, Jorge Vara criticó el tratamiento de la iniciativa legislativa y el avance del oficialismo.

En primer término, aclaró que “estuvimos esperando casi dos años en la Comisión de Agricultura, pero el proyecto y nunca llegó”. “Aclaro esto porque se quiere instalar la idea de que no lo tratamos en la Comisión y nosotros no le pusimos el palo en la rueda a nada”, siguió.

“Se hace un emplazamiento en la sesión pasada. Entonces nosotros convenimos que no, que se empezaba el jueves pero se iba a tratar prolongadamente. No para estirar el tiempo, sino para traer gente de afuera, invitados especialistas. También para traer juristas y constitucionalistas porque toca bastante la Constitución Nacional y quedamos así”. A esto agregó que “pero como el jueves tenían más o menos los números, nos comienzan a decir: ‘vamos a dictaminar hoy’”.

Ante esto, Vara comentó que se cuestionó el tratamiento acelerado que se pretendía dar y se “decidió pasar a un cuarto intermedio”.

“Ahora nos dicen que le demos lugar para sacar ley industrial, que no me parece tampoco una mala ley, pero no necesitamos que nos extorsionen con una ley agroindustrial”, agregó al explicar que desde su sector dieron aviso de que si se dictaminaba en esa jornada “nosotros nos levantamos todos y nos vamos”.

“Porque es una barbaridad, y yo siendo de una provincia a quien le están afectando por tener entre el 40 y el 70 por ciento de humedales y con algunas restricciones, que me digan que me van a dar 15 minutos para hablar y después levantamos la mano y nos vamos”, expresó.

“El jueves van a dictaminar, a cambio de esto y del otro y porque tienen los números. Se va a dictaminar un proyecto que a esta altura del partido me preocupa poco, porque a mí me parece que el proyecto es inaplicable”, vaticinó.

Vara aseguró que el proyecto “responde a una agenda total y absolutamente ambientalista y encima ni siquiera está claro de qué manera va a terminar protegiendo el ambiente”.

Aseguró que el proyecto presenta fallas técnicas sobre las medidas que se quieren implementar ante los incendios que se están produciendo. “Entonces aprobamos esto y mañana se terminan los incendios. Esta es una mentira, una farsa”, aseguró abogando para que haya un manejo y federalismo entre las provincias y Nación.

Corrientes

Mientras que sobre las restricciones que implica la ley para Corrientes comentó que “para tener derecho a la forestación se tiene que pedir un permiso de cambio de suelo (...) y con esto comenzamos a quedar restringido, porque en Buenos Aires nos van rebotar. Con lo cual se va ir terminando la forestación en Corrientes”.

“Otra cosa, este proyecto prohíbe el cultivo de especies exóticas, la palabra exótica. No sé si entiende Grosso (por el presidente de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja) qué quiere decir. El arroz es exótico, es originario de Asia, la soja es de China, el trigo es de Etiopía. Todas las especies que nosotros cultivamos son exóticas, salvo la yerba, la mandioca y el té Romero”, detalló.

“Es inaplicable el proyecto, ni me preocupo. Ni las provincias lo van a poder aplicar”, dijo resaltando que el mapa queda pintado con humedales en las zonas menos desarrolladas: de Cayastá para arriba de Santa Fe quedan tan pintados humedales casi como Corrientes y todo el este de Chaco y Formosa.

Sobre la legislación nacional frente a las legislaciones provinciales dijo que “es muy probable que termine judicializado en la Suprema Corte con problemas jurisdiccionales, ya sea provincial con municipios, o provincias con Nación”.

“Habría que preguntarle a ellos”, dijo sobre la consulta del por qué del avance del proyecto. “Lo de especies nativas, lo mejoró Grosso y me dice ‘mirá que con la autorización de la autoridad de aplicación vas a poder sembrar especies exóticas’. O sea, sabe cuántos productores de granos hay. En la Argentina 240.000 productores. Usted cree que hay una ventanilla para recibir 240000 carpetas y que analicen”, cuestionó.

Presupuesto

Luego, se refirió al presupuesto que implica la ley. “Esto tiene 400 millones de dólares de presupuesto”, dijo al cuestionar el manejo de recursos del Estado nacional con los problemas del país, pero aclaró que “esto no quiere decir que en la Argentina no hagamos nada.

Destacó el proyecto presentado desde su sector porque tiene una base tomada de experiencias en la región, particularmente de experiencias exitosas y de manejo, de convivir con los recursos naturales en Corrientes. Aseguró que “esto no le gusta a los ambientalistas que están detrás de esto, también están detrás de los 400 millones de dólares por año, porque la mayoría de esas organizaciones ambientalistas están profesionalizados. Hay un interés corporativo”, aseguró.

Afirmó que hay un mapa de humedales hecho por especialistas y cuestionó que “le mandan 50 millones de dólares a la Universidad de San Martín, del conurbano bonaerense y ellos nos van a decir dónde estamos parados nosotros. Esto lo tiene que hacer la provincia”,

En este marco, también realizó una autocrítica: “Los diputados de nuestro espacio político no están viendo eso. Esa plata va a ir a parar contra ellos, el año que viene en el conurbano bonaerense, de qué medioambiente me habla.

“Hay miles de cosas en la agenda ambiental y estamos boludeando con esto”, sentenció.

Cabe considerar que el viernes, el gobernador Gustavo Valdés en la reunión de preparación para la próxima Cumbre Mundial del C40, prevista para octubre en Buenos Aires, informó que “nos propusimos generar, por primera vez como provincia, un inventario completo de humedales para saber exactamente cuánto absorbemos de dióxido de carbono”,

“Esto nos obliga a comenzar a cambiar las matrices energéticas, proyectar que, cuando comenzamos a sustituir la generación de energía a partir de quemar combustibles, podamos reemplazar por una generación de energía que tenga que ver con la sustentabilidad del ambiente,. Por ejemplo, de la biomasa”, agregó.