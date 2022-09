Autorizaron a la Dpec para aumentar la capacidad de transporte de energía

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) otorgó la autorización de ampliación de la capacidad de transporte de energía eléctrica en Corrientes para la obra “Estación Transformadora (ET) Sarmiento Provisoria” para mejorar la calidad del servicio en la ciudad de Corrientes.

La Estación Transformadora Sarmiento y Alimentador Subterráneo de Alta Tensión con tecnología denominada GIS, está localizada en Avda. Sarmiento y Tte. Ibáñez, y del Alimentador Subterráneo por Avda. Tte. Ibáñez entre Avda. Sarmiento y Avda. IV Centenario en la capital correntina.

A través de la Resolución Enre N° 464/2022, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad resolvió otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública que la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal del Nordeste Argentino (Transnea) solicitó por requerimiento de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, informó Momarandú.

La obra consiste en la instalación de dos campos de salida de línea tipo exterior, en 13,2 kV, para la conexión de los nuevos distribuidores denominados Salidas 2 y 3 en la Estación Transformadora (ET) Sarmiento Provisoria, cuya operación y mantenimiento se encuentra bajo jurisdicción de la transportista mencionada.

Según se explica, la conexión de los nuevos distribuidores, denominados Salidas 2 y 3, servirán para cubrir incrementos de demanda en distintos barrios de la zona de influencia de la estación transformadora.

En la presentación del proyecto en el Enre se destacó que los estudios eléctricos tanto de flujos de potencia como de cortocircuitos realizados por la transportista, no muestran inconvenientes derivados de la conexión de los nuevos alimentadores solicitados, por lo que Transnea SA presta su conformidad con la ampliación requerida.

El Departamento Ambiental del Enre señaló que no se advierten cuestiones que deban ser observadas, dado que las acciones a llevar a cabo, no producirán modificaciones sustanciales de las condiciones ambientales actuales, no previendo la generación de impactos significativos para el entorno circundante, produciéndose, los que pudiesen anticiparse, dentro del ámbito específico de la misma.

Con la Estación Transformadora Sarmiento y Alimentador Subterráneo de Alta Tensión se busca aportar soluciones a los sistemas de transformación y transporte de energía en alta tensión en la ciudad de Corrientes y alrededores con el objetivo de resolver la actual situación deficitaria de provisión energética debido al crecimiento de la demanda poblacional.

Asimismo, se pretende ampliar la capacidad de transformación de la energía necesaria, en todos los niveles de tensión, con la incorporación de tecnologías de avanzada en el funcionamiento, control operacional y prevención de riesgos.

La propuesta energética presente mejorará la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica, para reducción de cortes por máxima demanda, sino también en valores normales y estables de tensión.

En el documento no técnico del proponente se destaca que la nueva estación transformadora emplea tecnología GIS (Gas Insulated Substation – Subestación Aislada en Gas) con el objeto de compatibilizarlos con el entorno urbano del entorno, incluyendo de esta manera para la ciudad criterios novedosos de ingeniería ambiental y social.