Paula Chaves le mandó un mensaje a Lizy Tagliani luego de haberse besado con Pedro Alfonso

En el ciclo ¿Quién es la máscara? (Telefe) revelaron que Pedro Alfonso se escondía bajo el disfraz del pavo real. “Lo diste todo, ¿ya habías cantado antes?”, le preguntó la conductora Natalia Oreiro. “No, pero me gustó, canté mejor de lo que esperaba. Me animé y me gustó. Mi hija Oli es fanática y no tiene idea que estoy acá, se están enterando ahora”, respondió el actor y productor.

Luego, el esposo de Paula Chaves tuvo un divertido ida y vuelta con Lizy Tagliani y Wanda Nara. “Quiero aclarar algo que pasó al principio. Cuando tiré el beso en la primera canción era para Lizy y lo agarraste vos”, le dijo el participante a la ex de Mauro Icardi.

“Ya lo sé, por eso ahora me reivindique y logré que mi amiga, si ganaba, tuviera su merecido”, señaló la mediática. Entonces, Oreiro preguntó: “¿Entonces que viene ahora, un pico?”. Tagliani se puso enfrente de Alfonso, quien la miró a los ojos y le dijo: “Hola Lizy, llegó el momento”. Ella le contestó: “Hola, sí, no sé cómo lo va a tomar Pau…”.

La hermana de Zaira Nara lanzó: “¡Amiga traicionera, eh!”. Finalmente, el actor y la investigadora se dieron un beso que generó revuelo en las redes sociales.

Al enterarse de lo ocurrido, Paula Chaves le mandó una captura del piquito por WhatsApp a Lizy. “Zorrita”, le dijo la modelo. Más tarde, la humorista compartió en su Instagram una imagen del mensajito y escribió: “Bueno hay gente que no sabe perder, estoy siendo amenazada... jajajajjajaja te amo @chavespauok”.

Además, apenas comenzó el reality, Natalia detectó la ausencia de Wanda entre los investigadores y preguntó por ella. Pero, enseguida, se dio cuenta de un detalle y, dirigiéndose a Lizy Tagliani, le pidió a la humorista que se pusiera de pie para poder ver su look.

“¿Ese no es el vestido que tenía puesto Wanda ayer?”, preguntó la conductora al ver que lucía la prenda negra ajustada de tela engomada que había usado la empresaria la noche anterior. “¡No! Este me lo compré en Miami....”, respondió Lizy en un paso de comedia. En ese momento, la empresaria hizo su ingreso al estudio enfundada en un atuendo amarillo y asegurando que la habían dejado encerrada en el camarín.

Ante la supuesta sorpresa de Oreiro, Wanda siguió: “Me abrieron mi valija y me faltan un montón de cosas”. “¡La inseguridad!”, exclamó Tagliani. “No parece que te faltan un montón de cosas, yo creo que tenés un montón de cosas...”, ironizó la conductora señalando a la empresaria. Pero ella, mirando a Lizy, reclamó: “¡Mi pulsera! ¡Mi vestido! ¡Mis anteojos! ¡Mis joyas!”.

Siguiendo con el juego, la humorista comentó: “Compré todo en el ejército de salvawanda...”. “Vení a ver si te queda como a mí”, la desafió entonces Nara. E insistió: “Quiero ver si le cerró, que gire la colita”. “¡Pero mirá cómo le cerró, le queda mejor que a vos!”, le dijo entonces Natalia mientras Lizy modelaba. “Sí, le quedó mejor”, reconoció entonces Nara. Y, cuando se acercaba al estrado para sentarse junto a ella y a Roberto Modavsky y Karina La Princesita Tejeda, le dijo a su nueva amiga Tagliani: “Te lo merecés, te lo regalo porque te queda mejor que a mí”.

