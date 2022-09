†

ALMA MORO

Q.E.P.D.

Falleció el 27/09/2022 en la ciudad de Corrientes. La decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste Dra. María Fabiana Cipolini Galarza, participa con pesar el fallecimiento de quien fuera esposa del Dr. Gabriel Marder, ex docente de esta casa de altos estudios y madre del agente no docente de esta unidad académica Sr. Gabriel Marder (h), acompañando a la familia en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria. c/804

†

ALMA MORO

Q.E.P.D.

Falleció el 27/09/2022 en la ciudad de Corrientes. Autoridades, personal docente y no docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias Unne, participan con pesar el fallecimiento de la esposa del Dr. Gabriel Marder, ex docente de esta casa de altos estudios y madre del agente no docente de esta unidad académica Sr. Gabriel Marder (h), acompañando a la familia en este doloroso momento, y ruegan una oración en su memoria. c/804