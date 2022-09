Ni titanes ni salvadores: coaliciones responsables

Por Lucrecia Teixidó*

Publicado en Clarín

Pensar a largo plazo en la Argentina requiere un esfuerzo de titanes. Pero no hay titanes. Ellos pertenecen a la mitología griega. Sin embargo, proyectar para el mediano plazo puede ser una aventura posible con los recursos humanos, técnicos y científicos existentes. Y también… eso está por probarse, con la dirigencia política, social, sindical que tenemos.

¿Es posible generar consensos básicos, definir y acordar prioridades que deben quedar fuera de la disputa de poder? Con los niveles de pobreza e indigencia actuales no hay márgenes para imaginarios derrames de riqueza y bienestar. La dirigencia debería ser más responsable ante la pobreza que sigue multiplicándose.

El desempleo según el Indec se ubica aproximadamente en el 7%. Podemos conformarnos con ese porcentaje y hasta ser levemente optimistas por su paulatino descenso. Pero sabemos que esos datos no registran a la inmensa mayoría de los desocupados o cuentapropistas de la miseria, que no buscan trabajo formal porque carecen de las competencias que se les pide. Ya no son ni siquiera la sombra del apolillado concepto de “ejército industrial de reserva” del que hablaba Marx.

La añorada cultura del trabajo en fábricas con horario fijo de entrada y salida y estabilidad, casi no existe. Y la que existe no necesita esa mano de obra desocupada. Uno de los programas más importantes hoy, el Potenciar Trabajo que se propone mejorar la empleabilidad de hombres y mujeres, muestra que solo el 1,2 % de los beneficiarios logró un empleo formal.

En este contexto, una frase recurrente es que se ha perdido la cultura del trabajo. Si no hay cultura del trabajo la consecuencia de ese razonamiento es que los pobres no trabajan, ergo, viven de planes o del aire. Lo que esa interpretación niega, o prefiere ignorar, es que las sucesivas crisis argentinas han generado otras culturas de trabajo.

Quienes son descartados del empleo formal y empujados a la pobreza generan sus propias estrategias, que requieren creatividad diaria tanto individual como familiar. Porque sus competencias laborales (o las que tuvieron en algún momento) están desacopladas de lo que pide el mercado, los empleos que consiguen son informales, inestables, esporádicos y mal pagos, expuestos a la arbitrariedad del empleador.

La aceptación de planes sociales que los diferentes gobiernos les ofrecen para compensar la ausencia de oferta de trabajo registrado, es parte de la lógica de supervivencia, porque —y es necesario remarcarlo— además del plan que reciben, trabajan diariamente porque de otro modo no les alcanza para vivir. Un buen ejercicio mental y ético es ponerse en el lugar del “otro” y ver cuál sería la opción elegida.

Este es un país fragmentado política, social y económicamente, con múltiples y disímiles fragmentos de política pública. El problema es que dentro de esos imaginarios fragmentos hay seres humanos que viven mal y mueren peor. Si la experiencia sirve para algo, sabemos que ninguno de estos problemas se resuelve duplicando organismos que no funcionan o lo hacen mal.

No necesitamos titanes, magos o salvadores. Necesitamos liderazgos y coaliciones dispuestas y capaces de acordar políticas que se sostengan en el tiempo. Varias generaciones ya han quedado definitivamente excluidas de sus derechos constitucionales. Largos años de reproducción de pobreza y desigualdad nos hacen ser lo que hoy somos, una pobre democracia. Las crisis permanentes no necesariamente generan explosiones sociales violentas.

Muchas veces es una lenta e inexorable disolución de los lazos de confianza que construyen y consolidan la convivencia social. No nos convirtamos en “el país de las últimas cosas” que imaginó Paul Auster. Todavía hay tiempo.

* Politóloga (UBA).