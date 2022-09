Paridad: “¿Es cierto que quieren dar otro paso?

El gobernador Gustavo Valdés ayer puso en duda las intenciones de aquellos que abogan por la paridad en los tres poderes del Estado, tras la sanción de la norma en Diputados y que establece la equidad entre hombres y mujeres, pero solo en el ámbito legislativo. Consultado sobre la sanción de la norma y las posibilidad de avanzar a los otros poderes, Valdés dijo que “costó, costó. ¿Pero es cierto que quieren dar otro paso o son chicanas políticas?”

“Ojo que hay hipocresía, muchos realmente no lo piensan y realmente no lo quieren”, advirtió.

“Lo que no nos podemos quedar es siendo una provincia que no acompaña los cambios de la modernidad, no podemos atrasar”, aseguró. En tanto, sobre el proyecto de voto joven que fue aprobado en el Senado Provincial, donde los legisladores acordaron que la participación de los jóvenes de 16 años debe ser obligatoria en las elecciones provinciales frente al carácter facultativo del sistema nacional

“Creo que nosotros tenemos que dar la misma opción, tener voto joven optativo y sincronizar nuestro sistema electoral, más allá de lo que pensemos con el sistema electoral nacional, darle la posibilidad al joven que tenga inquietudes al joven de 16 o 17 años que pueda votar en una elección”.