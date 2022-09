Trasladaron a la Reserva Provincial Iberá a un puma que apareció en un casa

Un puma apareció ayer en la localidad de Mariano I. Loza y los vecinos dieron aviso a la Policía. El animal fue trasladado por el Centro Aguará hacia una zona más apta para su supervivencia, en la Reserva Provincial Iberá.

La sorpresa se dio cuando el felino apareció en el garaje de un vecino, que lo vio cuando ingresó para sacar el auto para ir a trabajar y sus perros lo alertaron de la situación.

A la vivienda, ubicada por calle Alvear y Arenales, asistió el personal policial de la Unidad Especial Rural y Ecológica, entre otras dependencias que se dirigieron de forma inmediata.

Hasta el cierre de esta edición el Centro Aguará se encontraba trasladando al puma y por el momento desconocían su estado.

“Lo sedaron para agarrarlo y llevarlo a un lugar más seguro y acorde a su ambiente natural. Esto se hace en los casos de felinos grandes, porque la idea no es encerrarlo en el centro Aguará como muchas personas piensan, sino llevarlo a un lugar más seguro. A las 18 lo llevaban hacia otra zona”, indicó Catalina Mancedo, coordinadora del área de difusión y educación ambiental de Aguará.

“Después de que se duerme, se toman muestras y se hacen chequeos. Se le da un desparasitante para ver cómo está, se le extrae sangre y se lo lleva a otro lugar más seguro”, describió a El Litoral.

En ese sentido, indicó que el puma forma parte de la fauna silvestre autóctona y bajo ninguna circunstancia, salvo que esté lastimado, se lo lleva al centro. “El felino está en buenas condiciones de salud y está siendo traslocado a un lugar más acorde”, dijo.

“La extensión geográfica del puma abarca casi todo el país, en estos últimos meses tuvimos muchos avistamientos en la provincia y eso significa que no necesitó un proyecto de reintroducción como el yaguareté”, comentó. Asimismo, aseguró que el hecho de que sean avistados es una buena señal porque significa que están en búsqueda de comida y puedan pasar estas situaciones en que son encontrados por vecinos.

“Que hayan dado aviso al centro es señal de que al correntino le importa cuidar la fauna, porque en otros casos los terminan matando porque piensan que pueden ser perjudiciales para los humanos”, dijo.

“El puma en el video se lo ve tranquilo, porque por la ferocidad de sus garras podría haberlo matado al perro, pero claramente no era su objetivo, entonces muestra un poco su forma de ser. No es agresivo y no molesta”, continuó Mancedo.

La coordinadora del centro indicó que Corrientes tiene un área protegida ahora y puede ser que estas condiciones hacen que el animal se dirija o intente ir hacia esas zonas.

“Ahora se están acercando más a Corrientes y con la bajante del río puede que comiencen a cruzarse desde Paraguay, Chaco y Santa Fe, porque buscan lugar con comida y refugio”, concluyó.

Se trata de puma macho juvenil de 29,350 kg y de aproximadamente dos años. No presentaba heridas actuales ni viejas. Sus miembros, articulaciones, cola, pelaje y dentición gozaban de buenas condiciones.

Los veterinarios comprobaron que no requería rehabilitación, por lo que se decidió su liberación inmediata en la Reserva Provincial Iberá.