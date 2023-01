Una mujer cuestionó una foto de Moria Casán en bikini y la exvedette le respondió

La red social Twitter es, a menudo, el universo virtual donde todos dicen lo que les parece sin tapujos y sin consideración de cuánto pueden afectar las palabras. Recientemente, trascendió una publicación donde la cuenta una usuaria subió una foto de Moria Casán, criticándola por su cuerpo y forma de vestir en la playa.

“Tápese señora, ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, escribió la mujer, agregando emojis de asco seguidamente. Lejos de encontrar complicidad en otras personas, el posteo fue fuertemente repudiado, y la internauta recibió varios comentarios sobre sus prejuicios respecto a los cuerpos ajenos.

Lejos de encontrar complicidad en otras personas, el posteo fue fuertemente repudiado, y la mujer recibió numerosos comentarios sobre sus prejuicios y varias reacciones en contra de su actitud.

“¿A vos qué car... te importa lo que ella se ponga encima? Ella o cualquier otra persona, sea de la edad que sea y tenga el estado físico que tenga”, le respondió un tuitero, al mismo tiempo que otra usuaria publicó la foto de perfil de la mujer que criticó a Moria y puso: “Con esa carita no podés decir mucho”. Luego, llegó la respuesta de la propia Moria Casán, quien, fiel a su estilo, le remarcó la falta de amor propio. “Tapate vos, imbécil”, le dijo.

Este domingo al mediodía, mientras una señal de noticias se encontraba con un móvil desde Mar del Plata donde la cronista le preguntaba a los turistas sobre las fotos de la One, la actriz se volcó a sus redes sociales y agradeció el apoyo del público. “Hello amores, me llaman para bancarme porque me muestro en bikini diminuta. Aclaro que el tajo que se me ve arriba de mi pelvis es mi tatoo predilecto. Mi cesárea y la playa es la Bristol -grasa + celulitis + cesárea =libertad”, escribió.

“El soutien es de lencería ,y el bikini un moschino autentico, no de Senegal, jasa de los 90 ,thanks x mostrarme, ame la Bristol, gente anticareta, cuando fui al mar, pisé” una milanesa y orgasmee #prueben”, completó la también conductora en otro tuit donde dio detalles de su atuendo que pudo verse en la foto que se viralizó.