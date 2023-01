Pagno, decano de Medicina: “Los médicos no son valorados y la cantidad de ingresantes merma”

Mario Germán Pagno asumió en mayo como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). Debió reemplazar a Omar Larroza, actual rector de la Unne, y cerró estos primeros meses de gestión con un análisis. Lamentó que “los trabajadores de la salud no hayan sido valorados durante la pandemia, desde lo profesional ni desde lo económico” y alertó que “eso repercute en el interés de los jóvenes por estudiar Medicina”. La carrera tuvo una merma en la cantidad de sus ingresantes.

Este año los ingresantes a Medicina totalizaron 1184, 590 en Enfermería y 693 en Kinesiología. En 2022 fueron 3312 entre las tres carreras, y en 2021, 2444. “Es muy evidente el maltrato que han sufrido los trabajadores de la salud en la pandemia, a nivel mundial. Muchos colegas han dejado la profesión por la poca valoración. Los jóvenes ven todo eso y evalúan otras opciones, pero es una realidad mundial”, dijo a El Litoral el decano.

“Mucha gente se ha retirado. Además hay una disminución en la cantidad de residentes y es algo que preocupa”, agregó.

Sobre uno de los objetivos de su gestión: modificar la manera de evaluar a los residentes. Pagno explicó: “Estamos trabajando en una nueva manera de evaluar a los residentes, brindándoles, desde la Facultad, la posibilidad del uso del gabinete de simulación clínica en algunas especialidades como clínica, terapia intensiva, cardiología, anestesiología, pueden utilizar los muñecos para evaluar algún tipo de práctica”.

“La problemática de la residencia médica es nacional y mundial. El egresado elige otro tipo de capacitación y no el servicio, que sería la mejor manera de formarse. Hemos participado en el armado de la nueva ley de residencia médica, la actual está vigente desde 1976 y quizás haya que cambiar algunas cosas”.

Gestión

Sobre sus primeros meses como decano, Pagno explicó: “Me encontré con una Facultad ordenada. Debimos completar la acreditación de la carrera ante la Coneau (Comisión de Acreditación y Evaluación Universitaria). Seguimos con las diplomaturas, reforzamos la extensión universitaria y la presencialidad plena”. “Hoy es difícil evaluar si la no presencialidad afectó la calidad educativa. Pero sí afectó la relación interpersonal. Por supuesto que no tener relación con el paciente también repercute”, dijo al ser consultado sobre las consecuencias de la pandemia en la Facultad. “Hay trastornos psicológicos. Alumnos y docentes que en dos años no han estado en contacto, con pacientes reales. Y también detectamos problemas de consumo en estudiantes y algunos intentos de suicidios. Todo es atendido en el gabinete psicológico. Hubo mucho miedo a la incertidumbre”, destacó.