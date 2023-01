Juicio a la Corte: hoy se reúne la comisión de Diputados con presencia correntina

La Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja nacional se reunirá hoy para avanzar con 12 expedientes, entre ellos la propuesta del Ejecutivo nacional contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El diputado nacional e integrante de la Comisión, Manuel Aguirre, indicó: “Vamos a esperar a ver si reúne el quórum, que son 16 miembros, y veremos, pero no vamos a dejar que ellos deliberen solos”. También asistirá su par correntino, Jorge Vara.

Hoy a las 11 está prevista la reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara Baja. El oficialismo intentará avanzar contra Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “incurrir en mal desempeño y parcialidad”.

El proyecto de resolución toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial. En este marco el diputado Manuel Aguirre dijo a El Litoral: “Nosotros vamos a esperar a ver si reúnen el quórum, que son 16 miembros (de un total de 31) y a partir de ahí veremos qué vamos a hacer, pero no vamos a dejar que ellos deliberen solos”.

“La Comisión arma la causa y si tienen los votos de los 16 miembros que se necesitan, se eleva al plenario, donde ahí sí se necesitan las dos tercera partes de los miembros para que se los acuse (a los miembros de la Corte) ante el Senado y se designan dos o tres diputados que van a ser los acusadores”, explicó sobre el procedimiento.

“No tiene seriedad la causa, porque además el Reglamento establece que en el caso de la Corte, no se puede entrar a analizar el contenido de la sentencia, sino el mal funcionamiento”, dijo y acotó que “no es que nosotros nos vamos a oponer, esta mal hecha la denuncia y el inicio del recurso”, consideró Aguirre.

“El reglamento dice con claridad que no se puede analizar el contenido de la sentencia, porque eso es una interpretación del propio juez, porque sino no podríamos permitir que juzguen a nadie”, insistió.

“Pero no tenemos precisiones sobre qué expediente se va a tratar, porque hay 12 pedidos de juicio político en algunos casos en conjunto y otros individuales sobre otras causas”, cerró.

En este contexto, su par de Corrientes, el diputado nacional Jorge Vara en diálogo con El Litoral comentó: “Estoy yendo mañana (por hoy) para la reunión, no formo parte de la Comisión de Juicio Político, pero voy a estar porque cualquier diputado puede hacerlo. La única diferencia es que no podés votar, pero dicen que mañana (por hoy) no van a someter a votación nada, que se van a escuchar fundamentos”.

“Lo que se discute es si hay admisibilidad para un juicio político. Además todos los organismos internacionales opinan que es una intromisión lisa y llana y que se está pasando por encima de la división de poderes que es una de las bases de la democracia”, consideró.

“Nosotros no vamos a estar de acuerdo nunca. Dentro del espacio del interbloque no hay diferencia en eso, al contrario eso nos une”, señaló.

Convocatoria

Ante la reunión de la Comisión de Recursos Naturales que se concretó ayer, Vara se quejó: “El lunes a la tarde nos avisaron, la convocatoria fue muy tirada de los pelos. Y el otro tema es la complicación del cambio de vuelo. La reunión era a las 13, una cosa es la agenda para los que están en Buenos Aires o alrededores, pero para nosotros no es así. Tenían que haber avisado el viernes o el lunes temprano”.

“Se analizó el proyecto de ley para la creación del parque nacional y reserva nacional Laguna El Palmar en el Chaco que obtuvo dictamen, pero no había objeciones sobre el proyecto, si hubo quejas habrá sido por la convocatoria entre gallos y medianoche. Lamentablemente la onda expansiva llega también a la Comisión aún para tratar temas como este, que no tenía ningún tipo de conflictividad”, cerró.