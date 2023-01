Afirman que el aporte del campo siempre fue muy fuerte y aguardan el apoyo del Estado

Luego de la reunión de la Mesa de Enlace de las entidades productivas con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa y su equipo técnico en el marco del tercer año de sequía, el campo aguarda el anuncio del paquete de medidas que se conocerán el 1 de febrero y desde Corrientes destacan los aportes en materia impositiva y solicitan medidas contundentes que acompañen en el tiempo.

En el cónclave, cuyos temas fueron analizados durante la semana en una mesa de trabajo encabezada por el secretario de Agricultura de la Nación Juan José Bahillo, la Mesa de Enlace solicitó la eliminación de las retenciones, dejar sin efecto el pago de anticipo de ganancias, la suspensión de las retenciones de IVA en las liquidaciones de ventas de granos, carnes y lácteos, además de suspender el IVA a los insumos (fertilizantes, agroquímicos y semillas) para la campaña 2023/24 y que se suspendan las intimaciones o bloqueos contra los productores afectados.

En este marco y a la espera de los anuncios, desde la Rural de Paso de los Libres aseguran que “el sector es el que más aporta al país a nivel impositivo. El 60 o 70 por ciento de las exportaciones del país vienen del sector productivo, siete de cada diez dólares que ingresan al país son productos de exportaciones agropecuarias”.

“El aporte del sector productivo al país siempre fue muy fuerte”, destacaron.

“La semana pasada un productor de trigo declaró en la Afip que cosechó 1.200 o 1.400 kilos y no se le permitió la declaración porque le dijeron que es una cifra menor a la normal en esa zona”.

“Con una sequía terrible, logró cosechar algo y encima se le cancela la declaración. Ahora tenés que mentir sobre lo que realmente producimos para pagar los impuestos, es una cuestión irrisoria”, reprochó.

“El sector productivo nunca dejó de aportar, es el que más aporta a nivel impositivo y llegó la hora donde nosotros, como sector productivo, necesitamos el apoyo del Estado en la disminución impositiva”, remarcó.

Riego

En esa línea, el titular de la Rural de Paso de los Libres, Marcelo Carbonel también se refirió al proyecto de ley que el diputado nacional por Corrientes Jorge Vara presentó en el 2021 para estimular el riego a través de promociones fiscales, en todas las regiones del país.

“Comparto eso, en aprender a regar. Todo el mundo quisiera tener equipo y este sistema, pero para eso se necesita una previsibilidad de muchos años y una inversión muy alta. Una alternativa sería que una parte del gran aporte impositivo que realiza el sector al Estado pueda deducirse dirigiendo a una inversión de riego , de esa manera”, indicó.

Consultado sobre la viralización de la frase “No le den subsidios, enséñenles a regar” en Twitter, que se produjo tras un video que publicó la senadora nacional Carolina Losada, donde evidenció las consecuencias de la sequía en el norte de Santa Fe, dijo: “Me parece que la frase sería otra: que ayuden a que se pongan equipos de riego en todo el país”, indicó y agregó que “esto surge ahora, porque nosotros en Corrientes estamos acostumbrados a producir con agua, vivimos con barro, vivimos en bañados y esta situación que estamos atravesando es totalmente atípica en nuestro sector productivo”.

“Hoy todas las aguadas están secas, eso no está en el sistema, hoy hay que salir a hacer perforaciones para aguadas. Resulta que no hay equipamiento, infraestructura y empresas que se dediquen a eso. Acá, las dos empresas que hacen perforaciones no dan a basto. Vos pedís perforaciones y te dan turno para dentro de seis meses. Bienvenido sería que todos podamos tener riego, pero para eso necesitamos inversión”.

La iniciativa de Vara busca fomentar la incorporación de esta tecnología que favorece en principio a la producción primaria, pero finalmente a toda la cadena agroindustrial, incluyendo la industria de equipos de riego. Además “contribuiría a dinamizar las economías regionales, generando trabajo en el interior y reduciría la vulnerabilidad de los productores ante eventos de sequía.

Retenciones

En ese marco, Carbonel también se refirió a un proyecto que presentó el senador Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio - Entre Ríos) para fijar por ley una escala de reducción de los derechos de exportación hasta su eliminación y dijo que “si vamos al dólar que hoy uno puede conseguir, que es el dólar en que se cotizan las materias primas que nosotros producimos, estamos lejos, estamos a la mitad, en el 50 por ciento de su valor. Y a su vez, de ese 50 por ciento nos sacan entre un 5 y un 30 por ciento, de acuerdo al cultivo o al producto que exportamos. Entonces realmente estamos cobrando un 30 por ciento, de lo que deberíamos cobrar por nuestros productos”.

“Así no podemos hacer ninguna inversión, donde el Estado se queda con más de la mitad de la rentabilidad de cualquier sistema productivo. El planteo que le hacen a Losada es con un desconocimiento total del aporte que hace el sector productivo al Estado”.