Por el aumento de casos de covid, Salud pidió usar barbijos en los colectivos

Recomiendan cuidados para evitar el contagio del coronavirus ante el aumento de casos en Corrientes. El Comité de Crisis solicitó a las personas mayores de 50 años con patologías de base completar los refuerzos y el uso del barbijo en el transporte público y hospitales.

Además, indicaron que deberán continuar con las medidas de prevención habituales tales como el lavado de manos frecuentes, la ventilación de espacios y el uso adecuado del barbijo en caso de síntomas respiratorios, en instituciones sanitarias y espacios cerrados.

Los que hayan viajado en los últimos 15 días deben estar atentos y ante la presencia de síntomas respiratorios, fiebre, dolores articulares y musculares realizar la consulta médica, indicaron.

En ese sentido, el médico infectólogo del Hospital de Campaña, Fernando Achinelli indicó que en la actualidad se deben analizar tres factores: el primero es el retiro de la obligatoriedad del barbijo; el segundo, el gran porcentaje de la población que no completó los esquemas de refuerzo; y, el tercero, que existen sublinajes que son muy contagiosos.

“Esto genera una alta circulación de covid-19, con un impacto aún leve en el sistema de salud. Con respecto a internación aunque en los últimos días estamos teniendo un aumento leve de internados. Actualmente son 39 los internados en sala de clínica en comparación a la semana anterior”, indicó a El Litoral. “Debemos dejar en claro que hay una alta circulación con un leve impacto en la hospitalización que podría cambiar en las próximas semanas. Hay que ser cautos en estos momentos”, continuó.

Asimismo, el médico correntino aseguró que “el blanco del covid después de tres años de pandemia y con vacunas son los grupos de riesgo”. “El esfuerzo del sistema de salud debe ir en los mayores de 65 años que tienen comorbilidades, los que no se vacunaron, y los que tienen enfermedades que afectan su sistema inmunológico. Apuntar a restricciones no, pero los grupos vulnerables deben tomar los recaudos necesarios”, dijo.

Achinelli recomendó fortalecer la vacunación, el uso del barbijo en pacientes de grupos vulnerables y que las familias los protejan usando el tapabocas.

“El último mes, en general, el 60% de los que se internan en el hospital tienen esquemas incompletos de vacunación, lo cual quiere decir que en los últimos cuatro meses no recibieron refuerzos y son grupos de riesgo”, explicó.

“Ya no miramos los números de vacunas que tiene el paciente sino si recibió o no una dosis en los últimos cuatro meses, para ser concretos decimos que aquel que no se dio una vacuna, en los últimos cuatro meses, tiene esquema incompleto”, concluyó.

En cuanto a quienes deben hisoparse, recuerdan que siguiendo con los lineamientos nacionales tienen prioridad para hacerlo las personas mayores de 50 años con factores de riesgo y el personal que trabaja con personas vulnerables ante la aparición de síntomas.

Para evitar las complicaciones y las formas graves del virus es fundamental completar esquemas de vacunación, respetando el intervalo de 120 días entre dosis, está comprobada la seguridad y efectividad de la vacunación.

En los últimos días de diciembre, las autoridades habían decidido implementar nuevamente el uso obligatorio del barbijo en los centros de salud de la provincia.