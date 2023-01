Murió su mamá y ahora pide ayuda para sostener a sus 8 hermanos

Carmen Monzón es una joven oriunda de la localidad correntina de Bella Vista que perdió a su madre hace unos días por circunstancias que aún se investigan y ahora está solicitando ayuda para poder sostener a sus ocho hermanos.

“Son muchas las personas que se acercaron, estoy muy agradecida porque me acompañaron y se acercaron desde que se dio a conocer lo de mi mamá", dijo la mujer.

Además, señaló que “saco fortaleza de todo lo que admiré de mi madre, ella nos sacó adelante sola y fue muy luchadora. Toda la fortaleza la heredé de ella”.

Hace unas horas, se viralizó un flyer en las redes sociales de una campaña para colaborar con alimentos y ropas.

Monzón contó que no tiene padre y precisó que sus hermanos tienen 20, 16, 14, 13 y 9 años.

Además, “están la bebé de 1 año y 7 meses y la de 6 meses, en ese orden”, aclaró en declaraciones a Cableinforma Primera Edición que fueron replicadas por Radio Bella Vista. Además contó que la casa que habitan es alquilada.

“Todo lo que me puedan aportar es bienvenido, no puedo pedir nada en especial. Mi hermano más grande trabaja, los demás no. Yo me encargo de mis ellos, y por ahora no puedo salir a trabajar”, contó la joven y cerró: “Gracias infinitas a todos”.

Contacto para donaciones: 3777-675401.