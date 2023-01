Piden “tener cuidado” con los criaderos artificiales de Aedes aegypti en Corrientes

Los expertos piden “tener cuidado” con los criaderos artificiales de mosquitos debido a que la especie más presente en la actualidad es el Aedes aegypti, transmisor de dengue, zika y chikunguña.

“En esta temporada hay que tener cuidado con los criaderos de mosquitos artificiales y hay que recordar que la primera gran epidemia de dngue en Argentina se produjo en 2009 y que en Chaco se dio más de la mitad de los casos en el país, y fue precedida por una gran sequía en la región.

Esto sucedió porque el virus ingresó a la región por la gente que viajaba a Bolivia o a Paraguay, y como el mosquito estaba en abundancia en toda la zona, comenzó a transmitirse de manera local y generó la propagación de la epidemia”, explicó Marina Stein, doctora en Biología e investigadora adjunta del Conicet en el Área de Entomología del Instituto de Medicina Regional de la Unne.

“En la actualidad hay una gran cantidad de casos en Brasil, tenemos muchos turistas que están yendo a esa región y deben volver en algún momento. La única forma de que se produzca dengue en la región es que alguien ingrese con el virus porque no hay circulación viral del dengue todo el año”, reconoció la especialista.

“Para que se produzca una epidemia en nuestro país, el virus debe ingresar de una zona donde todo el año hay casos y la persona vuelve con el virus y cuando pican los mosquitos locales comienza la transmisión”, concluyó.

“La característica de huevo de inundación es propia también del Aedes aegypti que es el vector del dengue, zika y chikunguña. Pero estos mosquitos no se crían en charco, sino en recipientes artificiales que pueden estar en cualquier tipo de espacio urbano, ya sea la casa o cualquier otro espacio dentro de las ciudades como una gomería, un comercio o espacio público. La hembra de estos mosquitos mayoritariamente no los deposita en el agua sino en la cara interna de un recipiente que puede ser inundado por agua de lluvia y no necesita tanta”, concluyó.