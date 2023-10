Comienza el juicio por el femicidio de Alba Ricotti, bioquímica del Hospital Pediátrico

Esta mañana en el Tribunal Oral Penal N2 de Corrientes comienza el juicio contra Daniel Acevedo por el femicidio de su pareja, Alba Edith Ricotti, de 42 años quien se desempeñaba como personal técnico del área de Bioquímica del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, de la ciudad de Corrientes.

De acuerdo a la investigación, el acusado la roció con alcohol y la prendió fuego, en su propia casa situada por calle Pasaje Solari del barrio Serantes de la capital correntina y frente a su hija de 11 años.

La mujer quedó internada en el Hospital Escuela con el 80% del cuerpo quemado. Tras agonizar varios días, finalmente murió el domingo 29 de enero por la mañana.

De acuerdo a lo informado, en el debate brindarán testimonio 14 testigos ofrecidos por la Fiscalía; y siete testigos ofrecidos por la defensa durante los días 17, 18, 19 y 20 de octubre. En tanto que está previsto para el lunes 23 de octubre la presentación de los alegatos de cierre y la sentencia.

"Hasta ahora no puedo creer que le haya quitado la vida de esa manera, solamente un monstruo pudo hacer esto", explicó a la prensa Teresa Ricotti, la hermana de la víctima.

"Del 17 al 20 vamos a pedir justicia por Alba frente al tribunal quiero pedirle a la gente que me acompañen a pedir justicia para que este no sea un caso más", dijo .

Teresa también contó que obtuvo la tutela de su sobrina, Guadalupe, lo que les dio cierta tranquilidad en medio de la tragedia.

Guadalupe continúa viviendo en la misma casa donde residía con su madre y está rodeada de su familia y su amor. "Me dieron la tutela y la verdad es que me devolvió la mitad de mi vida porque la otra mitad se fue con Alba y es lo que me alivia un poco el dolor que tengo en el corazón porque Guadalupe es el tesoro más preciado que puedo tener en mi vida", dijo.

Sin embargo la familia por parte del padre no puede acercarse a la niña ya que cuando ocurrió el femicidio habrían intentado que la niña declare a favor del padre y en contra de su madre.

Respecto a la relación de la niña con el padre, dijo: "Me dijo soñé que lo mataron y le dije que no piense en esas cosas, y me dijo ´pero tía tiene que pagar´, ese fue el mensaje".(NG).