Coty Romero apuntó sin filtros contra Coki Ramírez: "Tu show es refregarte con Marcelo"

Coki Ramírez y Coty Romero vienen sacándose chispas desde hace varios días y, el pasado lunes, tuvieron un picante encontronazo en la pista del Bailando.

"¿Tenés algún problema con Coty?", le preguntó Marcelo Tinelli a la cantante. "Yo no tengo ningún problema con ella. No la conozco. Coty decí la verdad, nunca nos hemos cruzado. Lo único que yo dije fue que a veces me da cosa ver a chicos y chicas tan jóvenes, que están como enojados y que quieren pelear", aclaró ella.

Tomando la palabra, la ex Gran Hermano retrucó: "Quiero decir, con todo respeto, que me caés súper bien. Siempre que te veo digo: 'Qué hermosa mujer'. Pero el otro día dijiste en el Debate que a los chicos de ahora, si se les cierra TikTok no tienen otra cosa que hacer y perdón pero yo, antes de entrar a Gran Hermano, estaba estudiando. Y, cuando termine esto, si Dios quiere voy a seguir estudiando. No hay que desmerecer el trabajo porque la gente que genera contenido realmente es muy agotador. No es cualquier cosa".

Posicionándose como mediador, el conductor acotó: "Yo admiro profundamente a los pibes que hacen TikTok, me parece maravilloso ver a un pibe que tiene 10 palos de seguidores haciendo eso. Digo: 'Puedo mirar a ver si aprendo de ese flaco'".

Siguiendo con su descargo, Romero añadió: "Después lo otro que dijiste es que, cuando se apagan las cámaras, yo me estoy ganando enemigos. No le podés caer bien a todo el mundo. Siempre hay gente a la que le voy a caer mal".

"Bueno, reina pero fuiste vos la primera en decir que yo era falsa y la realidad es que saludo a todo el mundo", la cruzó Coki. "Bueno, pero con qué criterio vos evaluás que lo mío es un show y lo tuyo que es refregarte contra alguien no es show", le respondió Coty sin filtros.

Visiblemente molesta, Ramírez expresó: "No entendí. ¿Refregarme con quién? Quiere su minuto (de fama) y esta es mi previa. Ya está".

"Sería refregarte conmigo", opinó Tinelli. "¿Y cuál es el problema? Es divertido. Si no le gusta que cambie de canal", cerró Coki.

Fuente: Pronto