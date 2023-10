Jey Mammon fue a votar y describió la reacción de la gente cuando lo ve en la calle

Como varios famosos, Jey Mammon se presentó a votar en una escuela de Palermo. En diálogo con TN Show, el actor se mostró muy contento por la obra teatral que planea lanzar próximamente. Después de mantenerse alejado de los medios tras una denuncia de abuso en su contra, el conductor decidió que era hora de volver al ruedo y empezó a planificar su regreso.

Más allá del mal momento judicial que atravesó, Jey comentó que recibió mucho apoyo del público en este último tiempo. “La gente se me acerca y me dice cosas lindas, así que es lindo transitar la calle”, expresó.

Aunque adelantó que no volverá a la televisión, por lo menos este año, explicó que está ansioso por el regreso a las tablas: “Estoy contento y con ansiedad porque es una de las cosas que más me gusta hacer y estoy feliz. Más allá de que hace rato que no estoy haciendo nada de lo que me gusta, es la vuelta al escenario”.

Al ser consultado por su carrera televisiva, reveló que prefiere concentrarse en el presente: “Yo estimo que volveré a la televisión el año que viene. El otro día hice un vivo en Instagram y una señora me puso ‘paso a paso’. Hoy pienso en el teatro, mañana veremos. No será este año porque ya no estoy en Telefe”.

En cuanto a las reacciones de Lucas Benvenuto, que demostró su enojo por la obra teatral de Jey, el actor evitó nombrarlo: “No es un tema del cual quiera hablar, ni ahora ni mañana”.

(Fuente: TN Show)