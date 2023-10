Caspa: por qué aparece y cómo eliminarla

Andrés Politi (M.N. 73.970), dermatólogo y miembro titular de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) explicó: “Uno llama caspa a una afección del cuero cabelludo, pero en realidad la afección es algo más general y es lo que se llama dermatitis seborreica, que afecta el cuero cabelludo, las cejas, las pestañas, a veces la frente, adentro de la oreja y otras veces el pecho. Cuando la dermatitis seborreica afecta la cabeza, que es la zona más común, es lo que denominamos caspa”.

Qué es la dermatitis seborreica

La dermatitis seborreica tiende a ser más severa que la caspa porque la piel se inflama, hay irritación y comezón, y las consecuencias se ven, además, en cejas, orejas, cara y en la parte superior del cuerpo.

Al respecto, Politi señaló: “La dermatitis seborreica no es una infección ni un hongo, sino una inflamación que puede ocurrir en cualquier momento de la vida. También está la dermatitis seborreica del lactante que es lo que se llama la costra láctea, algo muy común en los bebés cuando nacen, y también suele aparecer en la frente de algunos adultos mayores. Es algo que posiblemente no se cura, sino que se mantiene. Esa inflamación no ocurre en cualquier lugar sino en áreas del cuerpo que producen mayor grasitud. Dentro de los folículos pilosos de esas áreas vive un hongo, por lo que la caspa seborreica suele tratarse con antihongos”.

Por qué aparece la caspa

El especialista precisó que existen varios motivos: “La caspa aparece porque aparece. Tiene mucha carga genética también, pero el mayor desencadenante es el estrés. Otras causas tienen que ver con algunos alimentos y algunas enfermedades como el parkinson y el HIV, entre otras”.

Cómo se trata la caspa

Politi sostuvo que los antifúngicos suelen funcionar bien para la caspa y para la dermatitis seborreica. Vale la pena recordar que la caspa no es contagiosa, no provoca calvicie, no surge por no lavarse el pelo todos los días y no compromete la salud.

Además, afecta más a los hombres que a las mujeres, mejora con la edad y podría padecerlo 1 de cada 2 personas. En ocasiones, es difícil de tratar, pero, generalmente, puede ser controlada con medidas adecuadas.

“Los tratamientos contra la caspa consisten en usar shampoos que contengan ketoconazol o ciclopirox, que son dos antihongos que se utilizan cuando las escamas son visibles. Cuando el cuero cabelludo se ve con más rojez, se utilizan cremas con cortisona e hidrocortisona”, concluyó el especialista.