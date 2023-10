El descargo de Rodrigo Lussich luego de que Marina Calabró lo acusara de traidor

El viernes pasado, se dio a conocer la noticia de que Marina Calabró había puesto fin a su relación de 10 años con Martín Albrecht y explotó un escándalo impensado que involucró a Ángel De Brito y a Rodrigo Lussich.

Todo comenzó cuando Marina, íntima amiga de Lussich, le confirmó a sus íntimos la separación pero avisando previamente que sería De Brito quien diera la primicia en LAM porque así lo había prometido. Pero el 'Socio' se adelantó y contó la info por Twitter, horas antes de que comenzara el programa de su colega. Esto derivó en un fuerte enojo de Calabró quien acusó de 'traidor' a Lussich.

Obviamente en LAM criticaron al periodista y remarcaron que había traicionado '20 años de amistad por una primicia'. Pero para el acusado, la realidad era distinta y aprovechó su programa para contar la verdad. "No hubo una traición. La separación tiene unos meses ya y si uno hubiese querido traicionarla, lo hubiera contado antes. Yo fui a comer con ella y con Pallares en junio y nos dio a entender que estaba pasando un momento complicado. Nosotros no dijimos nada en absoluto".

Luego, agregó: "Marina sabe cómo pasaron las cosas. Ella me dijo que no sabía si lo iba a contar Ángel en LAM o nosotros este lunes en Socios. Nunca me inhabilitó para contarlo. Entiendo que yo me equivoqué, que tuve un impulso tuitero, pero se dijeron cosas que no son ciertas y me duele, me parece injusto que se me haya puesto ese mote".

En cuanto a su relación con Calabró, sumó: "Esto no deja de ser una anécdota, un mal viernes, un malentendido. Para mi fue una situación poco grata porque hay un cariño real, una amistad real y lejos de mí estaba cagarme en esta amistad pero la realidad es que nada va a ensuciar lo que tenemos".

Lussich aclaró también que ese mismo día, decidió solucionar las cosas con la periodista y por eso la llamó, pero la charla será tema para otra noticia porque para el periodista, lo central era gritarle al mundo que jamás tuvo intenciones de 'primerear' la noticia.

Fuente: Pronto