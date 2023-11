Saez: “Somos la tercera fuerza política y vamos a poner el apoyo necesario para cambiar"i

El Diputado Provincial Javier Saez ayer confirmó su acompañamiento a Javier Milei para la Presidencia de la Nación y aseguró que “el debate presidencial no definió nada, que la gente ya tiene decidido su voto”.

El legislador provincial, Javier Saez en referencia al debate presidencial del domingo entre Sergio Massa y Javier Milei consideró que “se notó mucho lo coucheado que estaba Massa y al pasarse, volvió a transmitir lo que és el, nada creíble”.

“El pacto que hicieron Bullrich y Macri con Mile vino a darle racionalidad a las cosas que él planteaba”, explicó en diálogo con Radio Dos. “Todas sus propuestas fueron cambiando y eso es lo que da realmente hoy la posibilidad de ganar”, explicó.

“La gente tiene decidido que va a hacer el domingo. Planteaban mucho que Massa había ganado el debate, pero nos olvidamos que Bullrich (por la candidata de Juntos por el Cambio) había salido muy bien del debate y terminamos saliendo tercero. Un debate no define una elección para nada”, dijo-

“En lo particular, vamos a poner todo el apoyo necesario para cambiar”, dijo sobre su postura ante el ballotage. “Sí, por supuesto”, afirmó sobre su respaldo al libertario en las urnas.

En esa línea aclaró que “el Partido Popular (PP) no definió una postura institucionalmente porque no hay tiempo, pero si vamos a ayudar en la fiscalización en todo el territorio de la provincia. Los distintos equipos ya están boleteando y se alistan para el domingo”.

“Todos los que estamos dentro de este esquema hacia el cambio, vamos a trabajar juntos, porque pudo haber sido otro el candidato, pero si hay algo antinatural para nosotros es el Kirchnerismo”, remarcó.

“Nosotros somos actores políticos, protagonistas y somos la tercera fuerza de la provincia y no podemos no jugar. Al contrario hay que salir y hablar con la gente no podemos seguir viviendo con esta inflación que nos hace el Kirchnerismo”.

“Fue la peor elección que hizo el peronismo en la historia con un 36 por ciento, nunca bajó del 44 o 45 por ciento, perdieron 10 puntos”, afirmó también durante la entrevista.

“Confío en que la gente quiere cambiar, porque más allá del gobierno que venga, el año que viene, según las proyecciones vamos a tener 300 por ciento de inflación, vamos a estar golpeando la puerta de la hiperinflación”, vaticinó y advirtió que “si nosotros no estamos a la altura de la circunstancias, en Corrientes si gana Massa no va a cambiar nada”.

“El domingo la gente va a ir a votar un cambio porque está podrida, cansada, agotada, está mal”, insistió.

Sobre su futuro en la política, al finalizar su segundo periodo como diputado Provincial dijo que “cumplí una etapa en la labor legislativa, vendrán otras, siempre militando, trabajando por la gente y por el Partido Popular haciendo crecer su estructura”. “Si hay alguna convocatoria estaré, pero soy hombre de equipo del PP y también del Gobierno Provincial”, cerró.