"Situación crítica": la advertencia del Gobierno sobre la creciente del río Uruguay

Ante la emergencia hídrica por la creciente de los ríos Uruguay y Paraná, el director de Defensa Civil de Corrientes, Eulogio Márquez, brindó un detallado informe de situación, en el cual señala que el total de evacuados en la Provincia es de 1367 y los mismos aumentaron fundamentalmente en la zona de Santo Tomé, donde son más de 300.

Asimismo, destacó que la labor asistencia es permanente hacia los damnificados, en un trabajo conjunto de las distintas áreas de la Provincia con los municipios.

“La situación sigue siendo crítica en la Costa del Río Uruguay por los daños causados y los efectos sobre la gente”, manifestó Márquez, precisando que, si bien las aguas están bajando en el trayecto misionero, desde Alvear hasta Mocoretá continúan en creciente.

El funcionario provincial comentó como dato positivo que en Santo Tomé, en las últimas 24 horas bajó medio metro la altura del Río Uruguay, con lo cual comienzan a retirarse las aguas de las rutas, principalmente de la 14, aunque la 94 va a seguir con agua un buen tiempo, que es la ruta provincial que lleva de Santo Tomé a Garruchos.

“Esperamos que entre hoy y mañana se libere esa zona de la ruta, pero somos conscientes, que el pico todavía no llegó aguas abajo, sobre todo a las localidades de Alvear y La Cruz”, añadió Márquez, mencionando luego que en la Ruta 14 está el Puente sobre el Río Aguapey, que no sería la primera vez que el agua pase por arriba del Puente y dificulte el tránsito. Por eso hay que seguir de cerca la evolución de la creciente para determinar si se puede o no circular por el Puente”.

“Como el río está bajando, creemos que no va a ser tan prolongado el corte del tránsito”, agregó al respecto.

Asimismo, el director de Defensa Civil recomendó que el transporte pesado se desvíe y evite circular por el mencionado tramo afectado. “Sabemos que es una demanda de gran kilometraje ir hasta la Ruta 118, pero es necesario, ya que el asfalto se presenta muy resbaloso y si bien hay tendencia a la bajante, queda mucho barro sobra la cinta asfáltica y terraplén se encuentra castigado por la acción de las aguas”, puntualizó, dejando en claro que a baja velocidad si pueden circular los vehículos de porte liviano.

Sobre la cantidad de evacuados en Santo Tomé, precisó Márquez que el número asciende a 323 personas, enfatizando que es menester que las aguas bajen más de tres metros para que la situación vuelva a la normalidad.

En lo que respecta al río Paraná, el informe de Márquez indicó que Itatí, Itá Ibaté e Ituzaingó están fuera de la etapa de alerta, más allá que las aguas siguen altas y todavía hay evacuados, con mayor número en Itá Ibaté, donde se registran 460.

A su vez, si bien las aguas decrecieron, se mantiene la situación de alerta para Corrientes, Paso de la Patria, Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina, supeditado a las lluvias que se registren en altas cuencas del Brasil, a la vez que hay 27 personas evacuadas por la creciente del Riachuelo.

Por su parte, Márquez resaltó el trabajo de los distintos Comandos de Operativos de Emergencias (COE) en cada municipio, en coordinación con las distintas áreas del gobierno provincial. “Las acciones en conjunto son claves para llegar con asistencia y contención a las familias y personas evacuadas y damnificadas, a fin de atender sus necesidades ante esta emergencia”, concluyó.