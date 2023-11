Monte Caseros: por la crecida del río bombean varias zonas para extraer el agua

Llegó a Monte Caseros la cresta de la tercera ola de la crecida del río Uruguay, donde también avanzó sobre las barriadas más bajas y dejó a numerosas familias fuera de sus casas. Se encuentra en estado de evacuación y según el registro de anoche a las 21, está en 9,14 metros en creciente, según la Prefectura Naval Argentina tomando como referencia que 7.50 es el indicador de alerta.

El hecho molizó otra vez a las autoridades y miembros de Defensa Civil que permanecen activos. En tal sentido, el intendente de Monte Caseros, Juan Carlos Álvarez, junto al Prefecto Ignacio Martínez Suarez de la Prefectura Naval Argentina, realizaron una nueva recorrida por las zonas afectadas por la inundación a efectos de implementar todas las medidas preventivas posibles para el cuidado de la población.

A su vez, ayer, desde horas tempranas el personal de la Municipalidad trabajó en barrio Belgrano por calle Baterías y Falucho con la puesta en funcionamiento de la bomba elevadora de agua instalada entre Barrio Belgrano y 308 (zona de terraplén), continuando con los trabajos de prevención para reducir al mínimo, el posible impacto de la creciente sobre las viviendas y propiedades.

Por otra parte, Guillermo Collazos, jefe del área de Hidrología de Salto Grande mencionó a los medios de prensa que la represa se prepara para recibir esta tercera oleada acuífera y destacó que "los valores de caudal que tenemos en esta crecida son muy altos y no se van a mantener de forma sostenida hasta el final del verano”, mencionó.

Añadió además que "“Estamos monitoreando la tercera onda de esta crecida que comenzó allá por el 7 de octubre, una crecida muy extensa", opinó.

“Es algo parecido a lo sucedido en las otras dos etapas. Estamos en un período niño de lluvias importantes y esta configuración atmosférica nos va a acompañar todo el verano. Es una circunstancia dentro de la cual se dan precipitaciones importantes que producen estas crecidas. Esperemos que esto se apacigüe hacia la primer semana de diciembre y que no venga una cuarta ola. Cuando estábamos transitando la segunda no sabíamos que íbamos a tener una tercera y ahora no hay ningún indicio de que vaya a haber una nueva que prolongue esta situación. Ahora tenemos 3 días de relativa calma meteorológica en la cuenca sin lluvias importantes", destacó

(WA)